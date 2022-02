In der Sternzeichen-Serie (Zodiak) von Seven Seals, deren Whiskys ja die Charaktereigenschaften der jeweiligen Sternbilder des Tierkreises abbilden sollen, ist nun der neue Seven Seals Age of Pisces erschienen. Auch er wurde, wie alle Whiskys von Seven Seals, mit der Stockhausen Methode, einem patentierten, natürlichen Verfahren beschleunigt zur Reife geführt.

Die Eckdaten zum Age of Pisces finden Sie nachstehend:

Seven Seals bringt neue Abfüllung: Age of Pisces 49,7% vol.

Mitte Februar präsentiert die Seven Seals Innovation AG die nächste Zodiac (Sternzeichen) Abfüllung auf dem Schweizer, österreichischen und deutschen Markt. Diese wird wie üblich im gut sortierten Fachhandel zu finden sein.

The Age of Pisces 49,7%

So wie der Tierkreis in der Astrologie (Zodiak) verschiedene Varianten des menschlichen Charakters beschreibt, so werden auch jedem Sternzeichen bestimmte Eigenschaften, Stärken und Schwächen zugeordnet. Dasselbe gilt auch bei unserem Whisky «The Age of Pisces» unserer Zodiak-Linie.

Dieser ungetorfte triple wood Bourbon, double Oloroso Finish Single Malt Whisky steht im Sternzeichen der Fische und ist für ein geselliges Zusammensein perfekt. Geheimnisvoll, fantasievoll, fein und mild ist er, aber auch romantisch und inspirierend, wie typisch Fisch- Geborene eben.

Der fantasievolle «Pisces» ist von Anfang inspirierend. Angenehm ausbalanciert kommen Aromen von Feigen, getrockneten Früchten und Nüssen zum Vorschein. Der lange einfühlsame Nachklang wird durch dezente Noten von orientalischen Gewürzen, feinen Vanillenoten mit einem Hauch von dunkler Schokolade gekrönt.

Limitierte Auflage in verschiedenen Batches von 365 Flaschen.