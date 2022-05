Einen neuen Blended Whisky aus Japan kann man nun durch den Importeur Waldemar Behn auch in Deutschland erhalten – den Shinsei Blended Whisky, abgefüllt mit 40% vol..

Im nachfolgenden Pressetext erfahren Sie mehr über Ursprung und den Geschmack des ab sofort zum UVP von 59,90 Euro erhältlichen Shinsei Blended Whisky:

Shinsei Blended Whisky – „Himmlischer“ Genuss aus Japan

WALDEMAR BEHN vertreibt ab sofort japanischen Blended Whisky

Eckernförde, 09. Mai 2022 – Japanische Whiskys sind schon lange keine Geheimtipps mehr und zählen zu den Besten der Welt. Ab sofort vertreibt der Spirituosenhersteller WALDEMAR BEHN mit Shinsei Blended Whisky eine ausgewählte Whiskyspezialität, die sich nahtlos in diese Tradition einreiht. Die dreijährige Reifung in ausgewählten japanischen Eichenfässern sorgt für ein komplexes Aroma, das durch Fruchtigkeit, Frische und Raffinesse besticht. Der exquisite Geschmack des Whiskys spiegelt sich auch im Namen wider: Shinsei bedeutet auf Japanisch „himmlisch“ oder auch „göttlich“.

„Japanische Whiskys sind international bekannt für ihre außergewöhnliche Qualität und zählen zu den Besten der Welt. Sie sind längst unerlässlich im Sortiment des Fachhandels und in jeder gut sortierten Bar. Wir freuen uns, mit Shinsei Blended Whisky unser Portfolio an exklusiven Whiskys um eine besondere Whiskyspezialität aus dem Land der aufgehenden Sonne zu erweitern“,

so Rüdiger Behn, Geschäftsführer von WALDEMAR BEHN, über den Neuzugang im eigenen Sortiment.

Die Erfolgsgeschichte von Shinsei Whisky, dessen Namen „himmlisch“ oder „göttlich“ bedeutet, beginnt 2017, als die Franzosen Philippe Bienvenu und Samuel Praicheux beschlossen, einen einzigartigen und unvergleichlichen Whisky zu kreieren, der auf der Tradition und Philosophie japanischen Whiskys beruht und gleichzeitig vom französischen Hintergrund und der Wein-Expertise seiner Schöpfer profitiert. In der japanischen Provinz Yamanashi am Fuße des legendären, heiligen Berges Fuji, fanden sie alles, was sie für ihren „himmlischen“ Whisky benötigten: eine Umgebung voller Spiritualität und beeindruckender Natur sowie eine Destillerie, deren Kunstfertigkeit und wunderbare Auswahl an unverarbeiteten japanischen Whiskys genau ihren Vorstellungen entsprach.

Shinsei Blended Whisky – die Kunst des Mischens in Perfektion

Die Kultur und Tradition des Ursprungslands findet sich nicht nur im Namen, sondern spiegelt sich auch im Geschmack des Blended Whiskys wider. Shinsei Whisky fasziniert durch seine vollkommene Eleganz, seine seidige Textur und seinen einzigartig weichen und floralen Charakter. Drei Jahre Reifung in ausgewählten japanischen Eichenfässern sorgen für ein außergewöhnliches, komplexes Geschmackserlebnis, das durch Fruchtigkeit, Frische und Raffinesse überzeugt. Die erfrischenden Aromen von Birnen, Quitten, Zitrus, Ananas und Kirschen werden von leicht holzigen und rauchigen Düften perfekt aufgefangen. Am Gaumen enthüllt die seidige Textur von Shinsei Whisky den süßen Eindruck von Butterkeksen und Lakritze, der Abgang ist sehr weich und würzig, lang anhaltend und mit einem sanften Hauch von Weihrauch abgerundet.

Der bereits vielfach ausgezeichnete Shinsei Blended Whisky wird von Kritikern und Whisky-Liebhabern gleichermaßen geschätzt und bringt in der stilvollen 0,7-Liter-Glasflasche einen Hauch von japanischer Perfektion in jede (Haus-)Bar.

Shinsei Blended Whisky

0,7-Liter-Flasche

40% vol.

UVP 59,90 EUR

erhältlich ab sofort