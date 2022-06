WALDEMAR BEHN übernimmt Vertrieb von Boulder Spirits – Whiskeys „Made in USA“

Die Vapor Distillery im US-Bundesstaat Colorado produziert dort seit 2012 Whiskey unter dem Markennamen „Boulder“ – sowohl Bourbon als auch Single Malt. Kein Wunder, ist der Gründer der Brennerei, Alastair Brogan, ein eingwanderter Schotte.

Die interessanten Whiskys von Boulder Spirits sind nun in Deutschland im Vertrieb des Familienunternehmens Waldemar Behn – und dieses hat uns weiterführende Infos zu den Whiskeys für Sie zur Verfügung gestellt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Boulder Spirits – Whiskeys „Made in USA“

Eckernförde, 08. Juni 2022 – Das Sortiment an außergewöhnlichen und international prämierten Whiskeys bei Spirituosenhersteller WALDEMAR BEHN wächst. Neben Whisky aus Irland und Japan übernimmt das Unternehmen ab sofort den Vertrieb von amerikanischen Whiskeys aus dem Hause Boulder Spirits. Die Besonderheit: „Colorado“ Straight Bourbon Whiskey und „New American“ Single Malt Whiskey werden in einer 1.000-Gallone-Kupfer-Brennblase aus Schottland destilliert, welche das Herzstück der Vapor Distillery und Grundlage für die Aromatik, Komplexität und Weichheit der Spirituosen bildet.

„Derzeit ist viel Bewegung in der Kategorie der Whiskeys und der Markt für ausgesuchte Whisky-Spezialitäten entwickelt sich in den letzten Jahren positiv. Daher freuen wir uns mit den Whiskeys aus dem Hause Boulder Spirits, einer ´Craft-Destille´ mit Sitz in der gleichnamigen Stadt im Bundesstaat Colorado, ab sofort eine weitere starke, qualitätsbewusste und handgefertigte Marke zu vertreiben. Boulder Spirits passt besonders durch ihre ausgeprägte Leidenschaft für Perfektion und eine unendliche Innovationsfreude gut zu WALDEMAR BEHN. Wir sind daher sehr stolz, diese außergewöhnlichen und bereits mehrfach international ausgezeichneten Whiskeys ‘Made in USA‘ in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen.“ Rüdiger Behn, Geschäftsführer von WALDEMAR BEHN

Schottische Whiskey-Tradition trifft amerikanischen Einfallsreichtum

Gerste, Hefe, Wasser, Eiche und das Streben nach Glück, das sind die fünf Zutaten, mit denen die Whiskey-Brennerei Vapor Distillery im US-Bundesstaat Colorado ihre außergewöhnlichen Whiskeys herstellt. Angetrieben durch die Leidenschaft für Whiskey und den Traum, seinen eigenen Single Malt mit amerikanischer Prägung zu kreieren, ließ sich der Schotte Alastair Brogan 2012 in der Stadt Boulder zu Füßen der Rocky Mountains nieder. Mit im Gepäck hatte er eine 1.000-Gallone-Kupfer-Brennblase aus seiner schottischen Heimat, die noch heute das Herz der Vapor Distillery und Grundlage für die zahlreichen preisgekrönten Spirituosen bildet. Die Verwendung von bestem Getreide und reinstem Colorado-Quellwasser sowie die Reifung in der trockenen Höhenlage am Rande der Rocky Mountains mit ihren stark schwankenden Temperaturen bestimmen den Geschmack, die Komplexität und die Weichheit der Boulder Whiskeys.

Alastair Brogan, Gründer von Boulder Spirits. Foto: WALDEMAR BEHN GmbH

Boulder „Colorado“ Straight Bourbon Whiskey

Boulder „Colorado“ Whiskey ist ein unkonventioneller und wunderbar runder Bourbon. Die Rezeptur aus 51 % Mais, 44 % gemälzter Gerste und 5 % Roggen legt den Grundstein für die Beschaffenheit dieses sanften Bourbons. Die mindestens 36-stündige Fermentation und zweifache Destillation in der schottischen Kupfer-Brennblase prägen seinen aromatischen und komplexen Charakter. Die perfekte Vollendung erfährt Boulder Bourbon Whiskey durch eine dreijährige Lagerung in Fässern aus amerikanischer Weißeiche im trockenen Bergklima der Rocky Mountains. Das Ergebnis ist ein weicher, zugänglicher Bourbon mit fruchtigen Noten von Apfelbutter, Zimt und Popcorn. Als „Straight“ Bourbon enthält Boulder „Colorado“ keine Zusätze wie Farbstoffe und Aromen.

0,7-Liter-Flasche

42% vol.

UVP 42,00 EUR

erhältlich ab sofort

Boulder „New American“ Single Malt Whiskey

Boulder „New American“ ist ein reiner, heller und runder Whiskey, der aus 100 % gemälzter Gerste hergestellt wird. Nach einer mindestens 36-stündigen Fermentation und zweifachen Destillation in der großen Kupfer-Brennblase, reift der Boulder Single Malt drei Jahre in neuen, frisch ausgekohlten Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Eine Alterungsmethode, die eigentlich typisch für Bourbon Whiskey ist, verleiht dem amerikanischen Single Malt Whiskey seinen ganz eigenen Charakter. Boulder „New American“ Single Malt ist ein komplexer Single Malt mit Zitrusnoten und einer wunderbaren Balance von Eiche und Gerste, der mit jedem Schluck neue Aromen enthüllt.

0,7-Liter-Flasche

46% vol.

UVP 59,00 EUR

erhältlich ab sofort

Über WALDEMAR BEHN – Familienunternehmen mit Handschlag-Mentalität und Gründer-Gen

Seit Gründung im Jahre 1892 ist das Unternehmen WALDEMAR BEHN mit Sitz in Eckernförde durchgängig in Familienbesitz und wird aktuell von Rüdiger und Waldemar Behn in der vierten Generation geführt. Das heutige, starke Führungsduo ist seit 1984 am Ruder, als ihnen ihr Vater, Harro Behn, das Unternehmen, zu dem auch der Getränkefachgroßhandel BEHN Getränke gehört, gleichberechtigt übergeben hat. Gemeinsam mit 260 Mitarbeitern haben die Brüder in den vergangenen Jahrzehnten das Sortiment um innovative, international bekannte Spirituosen, wie Kleiner Feigling, Dooley ́s Original Toffee Cream Liqueur und DANZKA Vodka, erfolgreich erweitert. Heimatverbundenheit zeigt das Familienunternehmen mit regionalen Traditionsmarken wie Andalö, Küstennebel, Friesengeist und Radeberger Kräuterlikör.