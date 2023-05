SLTN.co.uk: The Macallan – ein modernes Wunder

Es ist nun bereits vier Jahre her, dass die neue Destillerie bei Macallan eröffnet wurde (untenstehend ein kleiner Film über die Lightshow bei der Eröffnung, mit eigens von Jean Michel Jarre komponierter Musik). Seitdem fasziniert sie Besucher durch ihre Größe und futuristische Architektur – manche lieben sie, manche halten sie für ein Sinnbild einer ihrer Meinung nach bedenklichen Entwicklung der schottischen Whiskyindustrie.

Die Scottish Licensed Trade News haben der Brennerei nun unter dem Titel „The Macallan – a modern wonder“ einen Artikel gewidmet, der sich nicht nur um die technische Seite, sondern auch um die Menschen bei Macallan dreht. So kommt Guest Experience Host Niamh Taylor zu Wort (ein Videointerview zum The Macallan Rich Cacao haben wir hier geführt), und auch Distillery Manager Russell Anderson kommt zu Wort.

Insgesamt bietet der Artikel schönen Lesestoff für alle, die mehr über die große Macallan-Brennerei erfahren wollen.