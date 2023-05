Neu: SLYRS Distillers Choice Maibock Beer Cask Finish – ab 18. Mai erhältlich

Ein neuer SLYRS Whisky steht auf der Startrampe und ist ab 18. Mai im SLYRS Laden und im gut sortierten Fachhandel erhältlich – der SLYRS Distillers Choice Maibock Beer Cask Finish, der wohl wieder einmal beweisen wird, dass Bier und Whisky auch im Fass bestens harmonieren können.

Mehr zum SLYRS Distillers Choice Maibock Beer Cask Finish. der ersten Edition aus der Distillers Choice-Serie von Slyrs gibt es untenstehend zu erfahren:

SLYRS DISTILLERS CHOICE – Ein Konzept für ganz besondere und einzigartige Whisky-Kreationen

Ein Konzept für ganz besondere und einzigartige Whisky Kreationen. Unsere erfahrensten Destillateure

wählen für jede SLYRS Distiller’s Choice einzelne, besondere Fässer aus unserer Fasshalle im Herzen der

bayrischen Alpen am Schliersee aus und kreieren daraus 1-2 Mal jährlich eine einmalige, exklusive Whisky

Rarität. Dafür verwenden sie ausschließlich Fässer mit herausragender Qualität und einzigartigem

Geschmack. So spiegelt jede SLYRS Distiller’s Choice Edition die Persönlichkeit und das meisterhafte

Handwerk des verantwortlichen Destillateurs wider.

SLYRS Distillers Choice Maibock Beer Cask Finish 48,4% vol. 0,7 l – ab 18. Mai

Die erste SLYRS DISTILLERS CHOICE Edition stammt aus der Feder unseres erfahrenen Destillateurs und Produktionsleiters Adrian Dießl. Der SLYRS Single Malt Whisky DISTILLERS CHOICE Maibock Cask Finish wurde auf traditionelle Art destilliert und reifte nach der traditionellen Lagerung in neuen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche weitere zwei Jahre in Fässern, in denen zuvor der Maibock der Schlossbrauerei Valley lagerte. Die intensive Malzsüße und dezenten Hopfennoten des traditionellen Starkbiers harmonieren perfekt mit den ausgewogenen Vanille und Karamellnoten des Whiskys und sorgen so für original Bayrische Genussmomente.

Limitiert auf 998 Flaschen! Ab 18.05.23 erhältlich im SLYRS Destillerie Laden oder im gut sortierten

Fachhandel. Vorverkauf im SLYRS Webshop: 15.05.2023 – 9:00 Uhr