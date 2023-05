Hin und wieder versorgen wir Sie nicht mit News, sondern mit Rezepten – für Cocktails und Drinks. Heute machen wir das gemeinsam mit Woodford Reserve, die sich einige Summer Drinks ausgedacht haben, natürlich auch mit dem Hintergedanken, ihrem Bourbon ein weiteres Betätigungsfeld als das des puren Genossenwerdens zu verschaffen. Die Grundrezepte werden als bekannt vorausgesetzt – hier geht es nur um den Pep durch den konkreten Bourbon.

Wir wünschen jedenfalls viel Spaß beim Genießen!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

HELLO SUMMER! Woodford Reserve’s Summer Drinks geben Cocktail-Klassikern einen Twist

Es ist Zeit für etwas Neues – Cheers auf die Woodford Reserve Summer Drinks. Der Kentucky Bellini, Woodford & Peach, Woodford & Yuzu Highball und der Woodford & Grapefruit Old Fashioned sind inspiriert von klassischen Cocktails oder Longdrinks uns kommen diesen Sommer mit einem für Woodford Reserve typischen Twist. Durch ihre teils fruchtigen, lieblichen oder herben, bitteren Nuancen fangen sie jede Facette des Sommers ein.

Worauf es dabei ankommt: die perfekte Balance sommerlicher Aromen und dem passendem Premium Whiskey für eine elegante Basis.

Der Geschmack von dunklem Karamell und Pfirsich: Kentucky Bellini und Woodford & Peach

Inspiriert von den Gemälden des Renaissancekünstlers Giovanni Bellinis kreierte der Barkeeper Giuseppe Cipriani in der bekannten Harry’s Bar in Venedig einen Cocktail, der zu einem Klassiker der Barszene werden sollte. Der Bellini wurde schnell zu einem Favoriten der venezianischen Elite und es dauerte nicht lange, bis er in der ganzen Welt berühmt wurde. Seit her gilt ein Bellini als Symbol für Luxus und Raffinesse. Die Kombination aus sonnengereiften Pfirsichen und Champagner ist zeitlos und inspiriert heute noch zu neuen Variationen des klassischen Cocktails: wie dem Woodford Reserve Kentucky Bellini.

Tiefe und Komplexität des Woodford Reserve Double Oaked, werden durch frischen Zitronensaft, Vanillesirup, Pfirsichpüree und Champagner zu einem Summer Drink der Whiskey Liebhaber:innen. überzeugt.

Wer eine leichtere Variante sucht, findet mit dem Woodford & Peach einen Longdrink, der sich zudem einfach zubereiten lässt. Dieser Longdrink schafft es, die warmen Eichennoten mit fruchtigem Geschmack des Schweppes White Peach harmonisch zu vereinen. In einem Longdrinkglas mit Eis serviert, ist er perfekt für spontane Cocktailstunden. Für einen extra Twist wird der Woodford & Peach mit Palo Cortado Sherryund Minze ergänzt.

Komplexe Zitrusaromen mit einem Spiel aus Floral- und Bitternoten: Woodford & Yuzu Highball

Woodford Reserve Bourbon, Yuzu Sake, Vanille-Sirup und Soda-Wasser: eine einzigartige und kreative

Kombination. Die floralen Nuancen des Yuzu Sake ergänzen den klassischen Bourbon Geschmack, Vanille Sirup verleiht diesem Summer Drink einen lang anhaltend süßen Abgang und das Soda-Wasser gibt dem Woodford & Yuzu Highball seine angenehme Balance.

Eine perfekt ausbalancierte und kreative Mischung sommerlicher Aromen – die leicht herben Zitrusnoten der Yuzu machen den milden Premium Bourbon zu einem erfrischenden Drink, ohne an Tiefe zu verlieren. Denn sowohl Woodford Reserve als auch Yuzu-Sake gelten als Symbol für Tradition und Geschichte, vom Herstellungsverfahren bis hin zum Genussritual. Die Kombination der beiden Spirituosen schaffen einen Summer Highball mit Charakter.

Ein Klassiker für die Sonnenstunden am Abend: Woodford & Grapefruit Old Fashioned

Ein Summer Drink, der die Handwerkskunst des Woodford Reserve Wheat zelebriert und zugleich ein Symbol für Eleganz und Minimalismus ist. Der Old Fashioned ist mehr als nur ein Cocktail Klassiker – er ist ein Stück Geschichte. Seine Ursprünge lassen sich in das 19. Jahrhundert zurückverfolgen und im Laufe der Zeit entwickelte sich die Rezeptur zu dem Old-Fashioned-Cocktail, den wir heute kennen und lieben. Er wurde zu einem Symbol für Kultiviertheit und von Persönlichkeiten wie Frank Sinatra und Winston Churchill geschätzt.

Der Woodford & Grapefruit Old Fashioned nimmt die klassischen Komponenten des Old Fashioned, verbindet sie mit dem herb-fruchtigen Geschmack der Grapefruit und verleiht ihm durch Honig und dem Woodford Reserve Wheat cremige und sanfte Noten: Das Ergebnis ist ein Drink, perfekt für die blaue Stunden des Hochsommers.