SLYRS gewinnt Auszeichnung als Deutscher Whisky des Jahres 2023 und holt fünffaches Gold!

Bei SLYRS am Schliersee hat man viele gute Gründe zu feiern: Mit fünf Goldmedaillen konnte man bei ISW 2023 jede Menge Auszeichnungen erringen, darunter auch jene für den Deutschen Whisky des Jahres 2023 für den SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish.

Welche SLYRS-Whiskys sonst noch unter den Preisträgern waren und wo man sie bekommt, nachfolgend in der kurzen Presseaussendung der Destillerie. Und natürlich: Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg!

Mit Stolz präsentieren wir unsere Sieger beim Meiningers International Spirits Award 2023!

Mit insgesamt 5 Mal Gold konnten sowohl unsere Finish Range als auch der SLYRS Single Malt Whisky Fifty One die Jury vollauf überzeugen. Ganz besonders freuen wir uns über die Auszeichnung für unseren SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish als Deutscher Whisky des Jahres 2023!

Die Gewinner im Überblick:

SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish: Deutscher Whisky des Jahres 2023 + Gold

SLYRS Single Malt Whisky Pedro Ximénez Cask Finish: Gold

SLYRS Single Malt Whisky Oloroso Cask Finish: Gold

SLYRS Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish: Gold

SLYRS Single Malt Whisky Fifty One: Gold

Das sagt die Jury über den SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish:

„Die deutschen Whisky-Pioniere vom Schliersee zeigen wieder einmal, warum sie in der obersten Liga spielen. Der charakteristische Single Malt darf, nachdem er über fünf Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche reifte, noch ein Finish in Fässern genießen, die vorher Rum aus der Karibik beherbergten – u.a. auch Rhum Agricole. Die milde bayrische Gerste harmoniert perfekt mit dem Fruchtbouquet und den Anklängen von Kamille und Bienenwachs, die das Finish mitbringen.“