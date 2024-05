Speyburn mit neuer Core Range und neuem Design

Mitte Februar konnten wir Ihnen die Etiketten von zwei neuen Abfüllungen aus der Destillerie Speyburn präsentieren, die in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht waren. Schon damals vermuteten wir, dass es sich dabei um neuen Mitglieder der Core Range handeln könnte, und tatsächlich: Heute sind diese beiden neuen Abfüllungen in der Tat als Mitglieder einer neuen Core Range der Destillerie vorgestellt worden, gemeinsam mit einem modernisierten Design.

Es gibt ein neues Logo, eine neue Farbpalette und neben dem Speyburn 10yo, den zu Speyburn Bourbon Cask umbenannten Speyburn Bradan Orach und den neuen Speyburn Rum Cask Finish. Verantwortlich für den Relaunch ist die Agentur Threebrand – und dssen Creative Director Nick Cadbury meinte dazu:

“The whisky category Speyburn targets is very competitive and has seen a visual transition from more contemporary design plays to attract a less experienced consumer. We aimed to take the core brand DNA and represent it with the right balance of accessibility, provenance and stand out. We’re very excited with the result.”