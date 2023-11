St. Kilian Distillers als Beste Whisky Destillerie National ausgezeichnet bei Der Whisky-Botschafter Award 2024

Die St. Kilian Distillers freuen sich über die Auszeichnung Beste Whisky Destillerie National 2024 Gold, welche die unterfänkische Whisky-Brennerei bei den Der Whisky-Botschafter Awards erhielt. Von einer Jury aus führenden Branchenexperten und Autoren des Magazins Der Whisky-Botschafter wurde die Brennerei nominiert. Zusätzlich in die Wertung floss das Ergebnis einer Online-Abstimmung mit über 19.000 teilnehmenden Menschen ein.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir von den St. Kilian Distillers erhalten haben:

St. Kilian Distillers als Beste Whisky Destillerie National ausgezeichnet

Der Whisky-Botschafter Award 2024

Rüdenau, im November 2023 | Die innovative deutsche Whisky Destillerie St. Kilian Distillers wurde im Rahmen der 24. InterWhisky in Frankfurt am Main mit dem Der Whisky-Botschafter Award „Best Whisky Distillery National 2024 Gold“ geehrt. Die Awards des Magazins Der Whisky-Botschafter werden seit 2015 jährlich verliehen und stellen eine der wichtigsten Auszeichnungen in der deutschsprachigen Whisky-Szene dar. Mit Prämierungen in insgesamt sechs Kategorien werden herausragende Leistungen von Unternehmen und Persönlichkeiten der Whisky Branche in Deutschland gewürdigt.

St. Kilian Distillers wurde von einer Jury aus führenden Branchenexperten und Autoren des Magazins Der Whisky-Botschafter als Bestätigung für das Engagement und die Leidenschaft, die die Brennerei und ihr Team in die Herstellung erstklassiger Whiskys investiert haben, nominiert. Das Ergebnis einer Online-Abstimmung unter der Community des Magazins sowie Liebhabern deutscher Whiskys, an der über 19.000 Menschen teilnahmen, floss zur Hälfte ebenfalls in die Wertung des Endergebnisses mit ein.

Glückliche Gesichter bei der Preisverleihung, v.l. Christian H. Rosenberg und Bernhard Schäfer von Der Whisky-Botschafter und Christoph B. Albietz und Mario Rudolf von St. Kilian Distillers.

Die unterfränkische Destillerie aus Rüdenau bei Miltenberg konnte sich erfolgreich gegen eine starke nationale Konkurrenz durchsetzen und beweist mit dieser Auszeichnung erneut die herausragende Expertise für eine innovative Palette von exquisiten Whiskys, die sowohl Tradition als auch meisterhafte Handwerkskunst vereinen. Die Freude seitens St. Kilian ist dementsprechend groß. „Wir sind sehr stolz als junge Destille, die erst seit 2019 mit Whiskys auf dem Markt ist, mit einem so bedeutsamen Preis ausgezeichnet worden zu sein und uns gegen starke, renommierte Mitbewerber durchgesetzt zu haben“, zeigt sich Mario Rudolf, Master Distiller & Blender bei St. Kilian, überglücklich.

Für Rudolf stellt dieser Award eine große Ehre und eine herausragende Auszeichnung für das gesamte St. Kilian Team dar. Auch Brand Ambassador Christoph B. Albietz räumt dieser Anerkennung einen sehr hohen Stellenwert ein.

„In erster Linie verdanken wir diesen Preis unseren unermüdlichen Fans, die uns durch ihre Stimmen so stark bei diesem Voting unterstützt haben. Für uns spiegelt diese ehrliche Auszeichnung auch den bedingungslosen Qualitätsanspruch sowie die leidenschaftliche Hingabe des Teams wider“.

Stolz über die Auszeichnung „Best Whisky Distillery National 2024 Gold“, v.l. Christoph B. Albietz und Mario Rudolf.

Die Auszeichnung mit dem Titel „Best Whisky Distillery National 2024 Gold“ unterstreicht die Bedeutung von St. Kilian Distillers als führende Kraft in der deutschen Whisky-Industrie und als Wegbereiter für Exzellenz sowie Innovation in der Branche.