Streik bei Heaven Hill wegen Gesundheitskosten – mit verfahrenen Fronten

Mehr als 400 Mitarbeiter der Brennerei Heaven Hill in Bardstown streiken seit 11. September gegen einen neuen Arbeitsvertrag, der die Kosten für Gesundheitsvorsorge in den nächsten Fünf Jahren verteuern würde, berichtet gestern The Spirits Business.

Laut Gewerkschaft sei man sechs Monate lang mit dem Unternehmen in Verhandlungen gestanden, um diesen Vertrag abzuändern. Er bedeute, dass die Obergrenze für Zahlungen an die Gesundheitskasse fallen würde und bedingte deshalb weniger Nettolohn, weniger bezahlte Überstunden und merkbare Veränderungen bei Arbeitsplänen.

Als Reaktion hat Heaven Hill Personal eingestellt, das nicht gewerkschaftlich organisiert ist – was die Gewerkschaft als Versuch wertet, langjährige Mitarbeiter aus dem Job zu drängen.

Die Gewerkschaft hat eine Initiative gestartet, die in Kentucky, Ohio, Indiana, Texas und Michigan Unterstützung für die Streikenden generieren soll und die amerikanischen Whiskeyproduzenten auffordert, Veränderungen bei der Krankenversicherung hintanzuhalten. Man habe über 1700 Unterstützer gewonnen und fast 5600 Unterstützungsmails erhalten.

Laut Heaven Hill habe man eine Pattsituation bei den Verhandlungen erreicht und deshalb neue Arbeiter angestellt, um den Betrieb aufrecht halten zu können. Die neuen Bestandteile des Vertrages seien von Gewerkschaften zum Teil „missinterpretiert“ worden. Und die Gewerkschaft hätte den Angestellten mit Strafen gedroht, sollten sie zur Arbeit zurückkehren.

Wenig verwunderlich stellt die Gewerkschaft die Sicht des Unternehmens in Abrede und zeigt sich bereit, jederzeit zum Verhandlungstisch zurückzukehren, um den Vertrag neu zu verhandeln.

Bleibt beiden Seiten zu wünschen, dass Bewegung in die Sache kommt und sich die Partner auf einen gangbaren Kompromiss einigen können.