Whisky im Bild: Das alte Edinburgh (Wallpaper)

Nach längerer Pause möchten wir Ihnen wieder ein neues Foto in unserer Serie „Whisky im Bild“ präsentieren, in der wir Destillerien und touristische Orte in Whiskyregionen vorstellen.

Heute haben wir ein Wallpaper für Sie, das frei von Rechten ist und von Ihnen nach Gutdünken verwendet werden kann, auch für kommerzielle Zwecke. Es zeigt einen Blick auf Edinburgh, in dem die Zeit stillgestanden zu sein scheint.

Das Bild in seiner Originalgröße von 4381×2762 Pixel und 3.4MB können Sie hier herunterladen, eine verkleinerte Version zur Ansicht sehen Sie untenstehend.

Viel Freude mit dem Bild – und wir alle hoffen, dass es schon bald wieder möglich sein wird, ohne viel Aufhebens in die schottische Hauptstadt zu reisen…