Studie untersucht den wirtschaftlichen Beitrag der Tennessee whiskey distilleries

Im Juni 2017 gründeten 25 Destillerien den Tennessee Whiskey Trail (wir berichteten). Die touristische Route, vom The Tennessee Distillers Guild gestaltet, ist das Pendant zum Kentucky Bourbon Trail, der im benachbarten Bundesstaat erfolgreich viele Bourbon-Brennereien und ihren Kentucky Bourbon repräsentiert.

Nun, nach etwas mehr als sechs Jahren, untersucht eine Studie, von den Betreibern des Tennessee Whiskey Trail in Auftrag gegeben, wie hoch der wirtschaftliche Beitrag der Route für das Jahr 2022 zu beziffern ist. Und sowohl die Betreiber selbst als auch das Tennessee Department of Tourist Development sind über das Ergebnis äußert erfreut: Insgesamt wurden im letzten Jahr acht Millionen Besuche gezählt, die für Einnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar sorgten. Es wird geschätzt, dass dieser Umsatz rund 30.000 Arbeitsplätze ermöglicht und Steuereinnahmen in Höhe von 441,1 Millionen US-Dollar schuf. Und laut einer Studie von Tourism Economics gehörten die whiskey distilleries im Jahr 2022 zu den meistbesuchten Touristenattraktionen in Tennessee.

Mehr über den Tennessee Whiskey Trail erfahren Sie auf der Website: www.tnwhiskeytrail.com