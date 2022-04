St. Kilian Distillers erweitert die Range um die Helden vieler Jugendlicher in den 1970er und 1980er Jahren, um Bud Spencer und Terence Hill. Nach den milden und den rauchigen Whiskys „Bud Spencer – The Legend“ und „Terence Hill – The Hero“ sowie dem Chili-Zimt-Likör „Bud Spencer Feuerwasser“ erscheint nun der Haselnuss-Likör Terence Hill – The Hero – Voll Auf Die Nuss.

Alle weiteren Infos zu dieser Abfüllung in der Pressemitteilung, die wir erhielten:

Terence Hill – The Hero – Jetzt gibt’s was voll auf die Nuss!

St. Kilian Distillers erweitert seine Produktrange um die Marke Terence Hill mit dem Haselnuss-Likör „Terence Hill – The Hero – Voll Auf Die Nuss“

Rüdenau, April 2022

In seinen legendären Filmen tritt Terence Hill stets für Gerechtigkeit ein, wobei er auch handfeste Auseinandersetzungen keineswegs scheut. Hierbei bekommen die Schurken eins voll auf die Nuss. In Anlehnung an seine Filme und um „The Hero“ Terence Hill gebührend zu huldigen, hat St. Kilian Distillers einen Premium Likör auf Basis von hocharomatischen Haselnüssen kreiert. Nach dem fulminanten Erfolg der beiden, inzwischen mehrfach prämierten Whiskys aus der Terence Hill-Reihe, erscheint nun bei Deutschlands größter Whiskydestillerie der Wildwest Likör „Terence Hill – The Hero – Voll auf die Nuss“. „Mit diesem intensiven, vollmundigen, aber nicht zu süßen Likör komplettiert St. Kilian die Standard-Produktrange um ihre beliebten Helden Bud Spencer und Terence Hill“, freut sich Geschäftsführer Philipp Trützler. Neben den milden und rauchigen Whiskys „Bud Spencer – The Legend“ und „Terence Hill – The Hero“, sowie dem Chili-Zimt-Likör „Bud Spencer Feuerwasser“ reiht sich nun auch der neue Haselnuss-Likör nahtlos in die bereits bestehende Produktpalette der noch jungen Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau ein.

Terence Hill – The Hero – Voll auf die Nuss

Als Basis für den neuen Haselnuss-Likör „Terence Hill – The Hero – Voll auf die Nuss“ dient der milde St. Kilian Single Malt Spirit, der aus bestem Gerstenmalz in original schottischen Pot Still Brennblasen zweifach destilliert und nachfolgend mit natürlichen Aromen versetzt wurde. Der intensive Duft gerösteter Haselnüsse ist dabei elegant mit Noten von cremiger Vanille, Marzipan und feinstem Kakao abgestimmt. Mit seinen 21 % Vol. ist dieser Likör angenehm mild und verspricht ein reichhaltiges sowie vollmundiges Geschmackserlebnis der ganz besonderen Art. Die bauchige 0,7l Flasche, in der auch die beliebten Terence Hill und Bud Spencer Whiskys sowie der süß-würzige Chili-Zimt-Likör „Bud Spencer Feuerwasser“ abgefüllt sind, verleiht diesem feinen Tropfen überdies optisch das gewisse Etwas.

Erfolgreiche Lizenzkooperation mit BSL

St. Kilian Distillers pflegt schon seit 2020 eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Münchner Lizenzagentur Bavaria Sonor Licensing (BSL). Als Geschäftsbereich der Bavaria Media GmbH wurde die BSL von dem Rechteinhaber Plattfuss Vertriebs GmbH beauftragt, die Produktwelt um Bud Spencer und Terence Hill mit entsprechenden Lizenzprodukten europaweit auszubauen. Die BSL konnte mit St. Kilian eine mehrfach preisgekrönte Destillerie zunächst zu Whiskys und Likören zur Marke Bud Spencer gewinnen. Ein Jahr später folgte dann die Erweiterung der Produktrange mit den „Terence Hill – The Hero – Whiskys“ in den Sorten mild und rauchig. Im Übrigen sind die Whiskys international mittlerweile mehrfach prämiert worden.

Premiere beim st. kilian online-whisky tasting am 30. April 2022

Gründer Andreas Thümmler und Master Distiller Mario Rudolf werden zusammen mit nationalen und internationalen Ehrengästen am Samstag, den 30. April um 20:00 Uhr live aus dem Bud-Spencer-Museum in Berlin ein Potpourri von fünf ausgewählten Whiskyproben und zwei Likören vorstellen. VIP-Gäste und Genießer haben vor Ort und online die Gelegenheit, auch den neuen Haselnuss-Likör „Terence Hill – The Hero – Voll auf die Nuss“ zu verkosten. Ab Anfang Mai ist der vollmundige Terence Hill Likör im Handel verfügbar.

Tasting Notes

Aussehen

Rötlicher Bernstein

Aroma

Ein wunderbar intensiver Duft von gerösteten Haselnüssen, begleitet von einer seidig weichen Süße mit Noten von Marzipan und Bourbonvanille.

Geschmack

Eine reichhaltige Süße mit elegant weicher Textur von gerösteten Haselnüssen, cremiger Vanille und feinstem Karamell, untermalt von zartem Marzipan und einer Prise Kakao.

Nachklang

Samtig weich mit einer milden Süße und langem Nachhall der köstlichen Haselnussaromen, abgerundet mit dezent trockenen Noten von Kakao und Kaffee.

Alkoholgehalt: 21 % vol

UVP: 29,90 € (0,7l)