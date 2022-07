THE CASKHOUND präsentiert den perfekten Speyside Summer Dram: Inchgower 14yo

Von Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND gibt es eine neue Abfüllung zu vermelden – ein 14 Jahre alter Inchgower mit einem ganz bestimmten „Twist“ – einer subtil rauchigen Note durch ein Finish in einem Quarter Cask von Islay.

Mehr über den „idealen Whisky für entspannte Whisky Summer Nights“, so Tilo Schnabel, in der nachfolgenden Presseaussendung:

THE CASKHOUND präsentiert den perfekten Speyside Summer Dram

Den Duft des Sommers in der Nase … Würze, Fruchtigkeit & malzige Süße am Gaumen … fein abgerundet durch subtile Noten von Torfrauch – dieser 14-jährige Inchgower ist der ideale Begleiter für entspannte Whisky Summer Nights!

„A Summer Nights Dram with a Twist“

Die dritte Abfüllung 2022 könnte zu keinem besseren Zeitpunkt auf dem Markt erscheinen – darüber ist sich THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel sicher. „Das ist ein echter Tropfen zum Relaxen … ein Trinkwhisky mit dem klassischen Profil einer Reifung im Ex-Bourbon Cask, einer perfekten Balance von sommerlichen Aromen und dem kleinen Islay-Twist am Ende, der ihn interessant macht. Der ist einfach unaufgeregt und lecker – eben ein wahrer ‚Every Day Dram‘ für das entspannte Genießen an – aber nicht nur – lauen Sommerabenden!“

Der fruchtig-würzige 14-jährige Speyside Single Malt Whisky aus Buckie in Banffshire ist Teil der limitierten „Castles of Scotland“-Abfüllungsreihe, deren Vielfalt auf dem Label zelebriert wird. Er verbrachte über 12 Jahre in einem Ex-Bourbon Cask, bevor die eineinhalbjährige Nachreifung im Ex-Islay Bourbon Quarter Cask das Geschmacksprofil um subtile Torfrauch-Aromen ergänzte.

INCHGOWER (‘Castles of Scotland’-Reihe)

Speyside Single Malt Scotch Whisky • 14 Jahre alt (2008/2022)

51,4 % ABV • Matured in a Bourbon Cask + Finished for 1,5 years in an Ex-Islay Bourbon Cask

Auflage 191 Flaschen (0,5 l) • UVP: 64,90 Euro

Nase: Der Duft einer sommerlichen Blumenwiese, Gewürze, warme Vanille-Soße, Orangen-blüten, reifer Pfirsich, ein Hauch von Torfrauch

Mund: cremig-öliges Mundgefühl, die intensive Süße von getrockneten Pfirsichen und pfeffrige Noten treffen auf Malz & Honig und eine deutliche Würzigkeit, die durch feine Nuancen von Torfrauch abgerundet werden

Abgang: mittellang, mit Vanille & Eichenwürze, leicht trocken, ausklingend mit einem letzten leisen Anklang von Torf

Wie bei THE CASKHOUND üblich, besticht dieser Single Malt durch Abfüllung in Fassstärke, natürliche Färbung & den Verzicht auf Kühlfiltrierung. Er ist ab Dienstag, dem 5. Juli 2022 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern zu finden.

Freuen Sie sich bereits jetzt auf die weiteren Single Cask-Abfüllungen in der zweiten Jahreshälfte 2022. Wir werden Sie an dieser Stelle darüber rechtzeitig informieren.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.