Viele Whiskyfreunde zieht es nach Irland, um dort den Whiskey und diie Whiskeyproduktion vor Ort zu erleben. Der Deutsche Neil Saad, ursprünglich aus dem Ruhrgebiet stammend und nun seit vier Jahren im County Kerry lebend, bietet dort mit Kingdom Whiskey Tasting Events Kerry Tastings an, die auf Wunsch auch in Deutsch abgehalten werden. Durch Verträge mit Pubs in verschiedenen Orten im County Kerry kann Saad dabei auf die Bedürfnisse seiner Gäste individuell eingehen.

Mehr dazu erzählt er selbst in der nachfolgenden Information:

The Kerry Whiskey Experience: Deutschsprachige Verkostungen im Südwesten der Grünen Insel

Irlands Südwesten und insbesondere das County Kerry bieten eine Vielfalt an lokalen Brennereien und Abfüllern. Was zwischen dem Westen der Dingle-Halbinsel, dem Killarney Nationalpark und entlang des Ring of Kerry entsteht, bringt der Deutsche Neil Saad vor Ort für seine Gäste zusammen an den Verkostungstisch. Auf Wunsch auch in deutscher Sprache.

Neil Saad

Kingdom Whiskey Tastings Kerry: Verkostungen am Wild Atlantic Way

Seit 2021 lebt Auswanderer Neil Saad im County Kerry im Südwesten von Irland. Engmaschig vernetzt in der lokalen Whiskeyszene, führt der Irish Whiskey-Experte seit 2023 Verkostungen für Besucher seiner Wahlheimat durch. Hierzu gründete er 2024 das Unternehmen Kingdom Whiskey Tasting Events Kerry. Dabei bietet er auf der eigenen Webseite verschiedene Verkostungsoptionen an.

“Mit der Kerry Whiskey Experience bieten wir einen umfassenden Überblick über die hiesige Whiskeylandschaft. Dazu haben wir ein Premium Tasting für fortgeschrittene Whiskeyfreunde.”

Zudem gibt es eine Gin Masterclass sowie weitere Spezial-Verkostungen.

“Zum Beispiel verschiedene Whiskeys und einen Whiskey Cocktail zum Abschluss. Denn neben Brennereien sitzt auch Irlands einziger Wermutproduzent hier in Kerry, dazu ein Amarohersteller in Dublin. Dadurch können wir am Ende von Verkostungen einen einzigartigen und rein-irischen Manhattan anbieten.”

Flexibilität als Plus für Besucher

Umgeben ist Neil in Kerry von illustren Whiskeyherstellern wie der Dingle Distillery, The Liberator Irish Whiskey, Portmagee Whiskey und der Skellig Six18 Distillery. Seine Gäste besuchen gerne Brennereien, was jedoch mit viel Fahren verbunden ist. “Wir bringen alle lokalen Produzenten an einen Tisch und ins Glas.

Entspannt im Pub, am späten Nachmittag oder abends vor dem Essen,” beschreibt Neil die Flexibilität seines Angebots.

Hierbei sind alle Reservierungen privat und örtlich flexibel. Denn durch Kollaborationen mit verschiedenen Pubs in Killarney, Tralee und Dingle können Gäste ihrem individuellen Reiseplan entsprechend buchen. Dafür beträgt die Mindestteilnehmerzahl lediglich zwei. “Größere Gruppen wie Whiskeyclubs oder Reisegruppen sind aber natürlich herzlich willkommen”, erklärt er. Für rein deutschsprachige Gruppen führt er die Verkostung in deutscher Sprache durch.

Neil Saad: Irish Whiskey-Experte aus dem Ruhrgebiet

Unter deutschen Whiskeykennern ist Neil mit seinen Social Media- Kanälen @IrishWhiskeyBlogDE und dem Podcast Irish Whiskey News Deutschland als Sprachrohr für irische Spirituosen, nicht nur aus seiner Wahlheimat Kerry bekannt. Daneben unterstütze er den Spirits Alchemist Sebastian Büssing bei dessen ersten Irish Whiskey unter der Marke ‘The Woodpecker & The Leprechaun’.

Gebürtig stammt Neil aus der Nähe von Dortmund im Ruhrgebiet. Dorthin verschlägt es ihn regelmäßig zurück.

“Wenn ich auf Heimatbesuch bin, bringe ich die Kerry Whiskey Experience auch gerne in deutsche Pubs. Nicht nur im Ruhrgebiet,”

bietet der 44- Jährige an.

Alle Details zu den Whiskeyverkostungen in Kerry finden sich auf dem Webauftritt von Kingdom Whiskey Tasting Events Kerry: www.kingdomwhiskey.com.