The Macallan Colour Collection: Die Rückkehr der Altersangaben in den Global Travel Retail

Ganz neu und ab September weltweit im Global Travel Retail verfügbar (in Deutschland zum Beispiel in Frankfurt) ist die The Macallan Colour Collection, eine Serie von fünf Abfüllungen von Whiskys aus der Speyside-Brennerei mit Altersangaben von 12 bis 30 Jahren. Nach langer Zeit kommen also dabei Age Statements bei Macallan in den Travel Retail zurück.

In der Serie finden sich folgende Abfüllungen (samt ihren Preisen in Dollar):

The Macallan 12yo – 80 Dollar

– 80 Dollar The Macallan 15yo – 165 Dollar

– 165 Dollar The Macallan 18yo – 350 Dollar

– 350 Dollar The Macallan 21yo – 1100 Dollar und

– 1100 Dollar und The Macallan 30yo – 4455 Dollar

Mit der Colour Collection will Macallan die natürlichen Farbtöne der Reifung in Sherryfässern in den Mittelpunkt stellen und komuniziert diese auch über die Verschlusskappen. Die Reifung erfolgte zum Großteil in amerikanischen Eichenfässern mit einem kleinen Anteil von europäischen Eichenfässern.

Dazu sagt Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker bei der ikonischen Speyside-Destillerie:

“Deepening in colour with age, each expression tells its own story and is a prism through which consumers can explore the unique characteristics which underpin the exceptional craftsmanship, renowned quality, and rich character of our single malt whisky.”

Und hier das, was die Brennerei zu den einzelnen Abfüllungen zu sagen hat:

The Macallan Colour Collection 12 Years Old: Er hat einen goldenen Eichenton und schmeckt nach süßer Eiche, Zitrone und Vanille.

The Macallan Colour Collection 15 Years Old: Mit Aromen von Zitrusfrüchten, Vanille und gebackenen Pfirsichen hat der Whisky eine natürliche Buchenfarbe

The Macallan Colour Collection 18 Years Old: Mit Aromen von Vanille, Milchschokolade, Orange und Honigwabe hat der Whisky eine natürliche, kastanienbraune Farbe

The Macallan Colour Collection 21 Years Old: Mit Aromen von tropischen Früchten, Kaffee, Haselnüssen und dunkler Orangenschokolade hat der Whisky eine natürliche, warme Bronzefarbe

The Macallan Colour Collection 30 Years Old: Mit Aromen von tropischen Früchten, Mandeln, Zimt, Muskatnuss und kristallisierten Zitronenschalen hat der Whisky eine natürliche, tiefe Kastanienfarbe.