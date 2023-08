Die größte Whiskyflasche der Welt kommt in die wertvollste Spirituosensammlung der Welt – nach Vietnam

Unsere Leser werden sich vielleicht an „The Intrepid“ erinnern, die größte Whiskyflasche der Welt mit einem Inhalt von 311 Litern – und zwar nicht irgendeines Whiskys, sondern gefüllt mit 32 Jahre alten Macallan aus zwei Schwesterfässern. Im nachfolgenden Video stellen Colin Fraser (Head of sale bei Lyon & Turnbull) und Charles Maclean MBE die Auktion, die Flasche sowie den Single Malt The Intrepid: The Macallan 1989 32 yo nochmals kurz vor:

Diese Flasche dann wurde im Vorjahr um satte 1,3 Millionen Euro versteigert (wir berichteten hier), und zwar an einen damals anonymen Bieter.

Jetzt wurde öffentlich, wohin die Flasche gekommen ist – und sie wird sich in „standesgemäßer“ Umgebung finden: nämlich in Ho Chi Minh Stadt, in der weltweit wertvollsten Spirituosensammlung (Schätzwert über 150 Millionen Pfund), in mehreren Jahrzehnten von Viet Nguyen Dinh Tuan aus Leidenschaft zusammengestellt. Der Vietnamese hat sich durch konstante Sammeltätigkeit ein umwerfende Sammlung an Spirituosen (Schwerpunkte sind Whisky und Cognac) zusammengestellt und konnte die knapp 180cm große Flasche nicht an sich vorbeigehen lassen.

Viet Nguyen Dinh Tuan und Daniel Monk von Rosewin Holdings, dem „Erschaffer“ der Flasche. Bild: Beeline PR/PA

“I’ve been spending my spare time collecting these bottles for decades. The history and traditions of whisky-making give each one its rarity, and that’s the value I see in each bottle. I was enticed to acquire the Intrepid for three main reasons: the fact it’s the world’s biggest bottle, it contains Macallan and because I was inspired by the record-breaking achievements of the 11 explorers depicted on the bottle’s label.” Viet Nguyen Dinh Tuan

Die Riesenflasche befindet sich in guter Nachbarschaft: Viet Nguyen Dinh Tuan besitzt auch drei Flaschen des Macallan Fine and Rare 1926 – eine weltweit auf nur 40 Flaschen limitierte Ausgabe. Mehr noch: Die gesamte Macallan Fine & Rare Collection ist in seiner Sammlung zu finden, und auch eine Flasche 150 Jahre alten Whiskys, die als älteste Whiskyflasche der Welt gilt.