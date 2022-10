The Macallan The Reach wird für £300,000 versteigert

Rekorde! Rekorde! Rekorde! The Macallan The Reach darf sich mit einer weiteren Höchstmarke schmücken. Bei seiner Vorstellung im Februar bezeichnete die Brennerei den 81 Jahre alte Single Malt ’nur‘ als den ältesten Macallan, der jemals veröffentlicht wurde, diese Abfüllung war allerdings auch wohl der neue älteste Whisky der Welt. Und so wundert es jetzt auch nicht unbedingt, dass The Macallan The Reach nun auch der älteste Whisky ist, der je versteigert wurde.

£300,000 (Stand jetzt, in etwa 343.000 €) wurde von einem britischen Privatsammler für diese Abfüllung bei der gestern endenden Auktion bei Sotheby’s bezahlt. Neben der Flasche mit der Nummer 3 (von insgesamt 288) erhält der erfolgreiche Bieter zusätzlich noch die Möglichkeit, das Macallan Estate für eine Verkostung zu besuchen. The Macallan The Reach erzielte bei der Auktion etwa das dreifache des Schätzwertes, der Erlös fließt in Macallans neues Artisan Collective-Forum.