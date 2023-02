The Macallan unterstützt vier Handwerksbetriebe bei der Einstellung von Auszubildenden

Bereits 2021 richtete The Macallan einen Fonds ein, der dazu beitragen soll, „das alte Handwerk, Gewerbe, Fähigkeiten und Werte zu bewahren und zu schützen, und eine Anstellung für kommende Generationen zu ermöglichen“, wie es bei scottish field heißt und von uns übersetzt wird. In diesem Jahr gewährt die Brennerei aus ihrem The Artisan Apprenticeship Fund Zuschüsse in Höhe von 260.000 £, die vier Handwerksbetrieben zu Gute kommen. Dies sind:

Alexander Manufacturing , ein in North Lanarkshire ansässiger Bekleidungshersteller, der auf die Entwicklung und Produktion von handgefertigten Mänteln spezialisiert ist. Dank des Geldes wird die Firma vier Auszubildende einstellen können.

Powderhall Bronze in Musselburgh, die Gießerei arbeitet für Künstler, Architekten, Designer wie auch für Kommunen und wird zwei Auszubildende einstellen.

Das in Tain ansässige Glasstudio Glasstorm wird einen Auszubildenden einstellen.

Shepherds Bookbinders aus London wird einem seiner Mitarbeiter eine Ausbildung ermöglichen können.

The Macallan stellt die finanziellen Mittel für diese Unterstützungen aus dem Verkauf des The Macallan The Reach zur Verfügung. Vor knapp einem Jahr stelle die Brennerei den 81 Jahre alten Single Malt vor, der nicht nur älteste je abgefüllte Macallan ist, sondern der älteste Whisky der Welt (wir berichteten).