Neu: Macallan The Reach 81yo, der älteste jemals abgefüllte Macallan

Bis heute war er der Throninhaber: Der Gordon & MacPhail Generations 80yo, ein Glenlivet aus dem Jahr 1940. Nun ist der König tot, es lebe der neue König: Mit 81 Jahren ist der Macallan The Reach 81yo wohl der neue älteste Whisky der Welt – auch wenn ihn The Macallan „nur“ als den ältesten Macallan, der jemals veröffentlicht wurde, bezeichnet

Und im Vergleich ist der im Jahr 1940 destillierte Macallan The Reach ein echtes Schnäppchen: Erzielte die erste Flasche von Gordon & MacPhail in einer Auktion in Asien 146.000 Euro, so ist der Macallan um 92.000 Pfund, also ca. 102.000 Euro zu haben. Ab heute in der Destillerie (es gibt 288 Flaschen), und später dann in ausgewählten Geschäften rund um die Welt.

Für die Verpackung des Macallan The Reach hat man in die Vollen gegriffen: Wir lassen hier zunächst einmal das Bild wirken:

Der Kristalldekanter wird von drei Bronzehänden gehalten, und jede Hand steht für Menschen aus der Geschichte Macallans: Eine für die Mitarbeiter der Brennerei, die diesen Whisky im Kriegsjahr 1940 brannten, eine gehört zu Chairman Allan Shiach, dessen Großvater zu dieser Zeit die Brennerei leitete, und eine gehört Kirsteen Campbell, die das Fass aus dem Jahr 1940 aussuchte.

Der Whisky in der Beschreibung von Kirsten Campbell:

Its deep auburn hue is the first hint of this remarkable whisky’s astonishing depth. Offering notes of dark chocolate, sweet cinnamon and aromatic peat, leading on to treacle toffee, crystalised ginger and charred pineapple, before giving way to an intensely rich, sweet and smoky finish.