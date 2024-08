Auf ein besonders Whisky & Food Tasting am zehnten September in Darmstadt dürfen wir Sie heute hinweisen: Dort wird Felix Dear, Head of Spirits Management bei Berry Bros. & Rudd, bei Whiskykoch Chris Pepper fünf Abfüllungen des Londoner Traditionshauses präsentieren – und Chris Pepper wird die Präsentation mit drei extra zum jeweiligen Whisky gekochten Gängen geschmacklich begleiten und unterstützen.

Mehr zum Event. den verkosteten Abfüllungen und wie Sie beim Whisky & Food Tasting dabei sein können, finden Sie nachstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Traditionell & modern – Berry Bros. & Rudd im Stop-over bei Whiskykoch Chris Pepper – Whisky & Food Tasting, 10.09.24, Darmstadt

Die über 300jährige Geschichte von Berry Bros. & Rudd als ältester Wein- und Spirituosenhändler Großbritanniens ist allein schon beeindruckend – die Auszeichnung mit zwei Royal Warrants, die Zulieferungsbefugnis als Britischer Hoflieferant, sind es nicht minder. Am Dienstag, 10. September wird Felix Dear, Head of Spirits Management, in Darmstadt zu Gast sein. Der Abend beginnt mit dem London Dry Gin von Berry Bros. & Rudd und wechselt dann zum Whisky. Auf dem Line-up stehen:

Blair Athol 2010-2023, Sauternes Hogshead Finish, 298 Fl., 54,4 %

Classic Sherry Cask Single Malt, 45,3 %

Glenlossie 2013/2023 – Small Batch, 856 Fl., 46 %

Orkney 2008/2023, #9, Highland Park, 116 Fl., 58,1 %

Texas Legation Batch 2 Bourbon Whiskey, 46,2 %

Whiskykoch Chris Pepper (Foto: topidentity).

Der Whiskykoch wäre jedoch nicht der Whiskykoch, wenn er die Reihenfolge des Line-ups nach Alphabet oder von weich nach rauchig belassen würde. Chris Pepper, der gebürtige Engländer, der bereits seit 20 Jahren zum Whisky kocht, wirft die gängigen Line-ups über Bord. Er verlässt sich auf seine Nase und bekocht die Whiskys. Er kocht zum, nicht mit, Whisky. Seine Tasting Notes geben die Reihenfolge vor. Das kann schon mal bedeuten, dass ein rauchiger Whisky vor einem zarten steht. Aus umfangreichen Notes von Nose, Taste und Finish notiert Chris die Hauptaromen und übersetzt sie auf dem Teller. So auch beim Tasting und Dinner mit Berry Bros. & Rudd, bei dem er drei Whiskys mit den geschmacklich darauf abgestimmten Gängen paaren wird.

Felix Dear

Felix Dear, der seit einem Jahr als Head of Spirits Management bei Berry Bros. & Rudd tätig ist, sammelte bereits einige Jahre Erfahrung in der Whisky Industrie und Bar/Hotellerie. Er wird zusammen mit Whiskykoch Chris Pepper durch den Abend führen. (Die Veranstaltung wird in Englisch moderiert.)

Karten gibt es hier zu buchen – solange der Vorrat reicht.