TTB-Neuheit: Aberfeldy Exceptional Cask Series 24yo

24 Jahre alt und davon 8 Jahre Finish in Oloroso Sherry Casks – das ist die neue Ausgabe der Exceptional Cask Serie von Aberfeldy, die wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben.

Mit 43% vol. abgefüllt wird die neue Abfüllung in einer limitierten Auflage mit 1476 Flaschen auf den Markt kommen – welche Märkte damit bedient werden, lässt sich nicht sagen, aber nachdem die Exceptional Cask Serie auch schon in unseren Ländern erhältlich war, stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht.

Hier die Etiketten, die zum Aberfeldy Exceptional Cask Series 24yo gehören:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.