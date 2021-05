Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie jetzt 3x den neuen Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish!

Nur noch bis diesen Sonntag läuft unser neuestes Gewinnspiel, etwas für Freunde rauchiger Sherryabfüllungen und solche, die es noch werden wollen: Gemeinsam mit unserem Partner Beam Suntory Deutschland verlosen wir insgesamt drei Flaschen des neuen Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish, der neueste Whisky aus der im Süden der Insel Islay gelegenen Traditionsbrennerei.

Machen Sie also jetzt mit und wahren Sie Ihre letzte Chance!

Was es über die limitierte Edition von Laphroaig zu wissen gibt (die übrigens im April – völlig unabhängig von diesem Gewinnspiel – unser Whisky des Monats geworden ist), sagt Ihnen die Destillerie in nachfolgenden Beschreibungstext – in dem Sie auch den Hinweis zur Beantwortung unserer Gewinnfrage finden. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück beim Mitmachen und danach hoffentlich viel Freude beim Genießen!

Der Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish

Mit Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish bereichert die Destillerie Laphroaig die Liebhaber ihres unverwechselbaren, torfig-rauchigen Islay Single Malts um einen neuen und charaktervollen Whisky-Genuss: Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish vereint das unvergessliche Aroma des Laphroaig 10 Jahre mit den süßen, aromatischen Noten von Oloroso-Sherry-Fässern.

Laphroaig (gälisch für „schöne Senke an der weiten Bucht“) zählt zu den traditionsreichsten Whisky-Marken. Die 1815 auf der schottischen Insel Islay („eye-la“) gegründete Destillerie feiert bis heute ihr jahrhundertealtes Erbe. Hier wird ein Teil des Gerstenmalzes in der Brennerei selbst über Torffeuer getrocknet, was diesem Whisky sein außergewöhnlich reiches, intensiv torfiges Aroma verleiht. Das besondere Torfmoor der Insel mit seinem reichen Anteil an Torfmoos sowie das milde Klima, die erstklassige Gerste und das weiche Wasser Islays tragen in Verbindung mit dem Wissen der Master Distiller zum einmaligen Geschmack des Laphroaig Single Malt bei. 1994 wurde Laphroaig zum Hoflieferanten des englischen Königshauses ernannt, seither ziert das königliche Wappen jedes Laphroaig-Etikett. Die Marke Laphroaig gehört zum Portfolio der Beam Suntory Inc.

Durch das Sherry Oak Finish bietet die neue Abfüllung der Islay-Brennerei allen Freunden des unvergleichlichen Laphroaig- Geschmacks ein neues, fein abgestimmtes Single-Malt-Erlebnis. Die in gelblichen und rötlichen Brauntönen leuchtende Farbe des Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish ist ein Vorbote auf den vollmundigen Geschmack. Die Süße von Manuka-Honig, Melassetoffee, Ahornsirup sowie medizinischen Noten paart sich mit Aromen von Räucherspeck und raffinierten Holznoten und verleiht dem starken Laphroaig-Charakter eine neue Facette.

Die Tasting Notes bringen diese harmonische Balance auf den Punkt:

Aroma: Süß und torfig mit medizinischen Noten von Manuka-Honig, Mullbinden, antiseptischer Lotion und intensivem Nelkenaroma, aber auch Noten von Räucherspeck. Ein unverwechselbarer Charakter von Leder, Jod und Kiefernteer.

Geschmack: Süß und aromatisch, mit reichhaltigen Noten von Wachs und Möbelpolitur, gefolgt von Melassetoffee, Ahornsirup, dunkler Bitterschokolade, kombiniert mit Bleistiftspänen, Kiefernnadeln und nach Zedern duftenden Holznoten.

Nachklang: Der lange Nachklang ist süß und würzig, mit Kastanienhonig und anhaltenden antiseptischen Aromen.

„Wir freuen uns sehr, unseren einzigartigen Sherry Oak Finish präsentieren zu können. Er verbindet den unverwechselbaren Geschmack unseres legendären Laphroaig 10 Year Old mit den süßen Noten des Oloroso-Sherry-Fasses. Die perfekte Ergänzung jeder Whisky-Sammlung und eine exzellente Erweiterung unseres Laphroaig-Sortiments.“ MASTER DISTILLER JOHN CAMPBELL

John Campbell, Distillery Manager Laphroaig

Und so gewinnen Sie eine der 3 Flaschen des neuen Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak Finish:

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: In welchen Fässern erhält der neue Laphroaig 10 Jahre Sherry Oak sein Finish?

a. Weißwein

b. Oloroso-Sherry

c. Bourbon

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Laphroaig“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 16. Mai 2021, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 17. Mai 2021 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Laphroaig“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 16. Mai 2021, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 17. Mai 2021 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Beam Suntory Deutschland sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Beam Suntory Deutschland versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team