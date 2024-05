TTB-Neuheit: Glenmorangie Year of the Snake 23yo

Für das Jahr der Schlange im chinesischen Kalender, das am 29. Januar 2025 beginnt, gibt es aus der Highland-Destillerie Glenmorangie eine eigene Abfüllung – geht man nach neuen Etiketten, die in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zu finden sind.

Der Glenmorangie Year of the Snake 23yo wird mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt werden und ist eine Komposition von in Bourbon- und Amontilladofässeren seit 2001 gereiften Whiskys. 888 Flaschen davon wird es geben, so die Zahlenangabe auf dem Label kein Platzhalter ist.

Hier die Label des neuen Glenmorangie Year of the Snake 23yo:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.