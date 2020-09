TTB-Neuheit: Kilkerran 16yo aus der Destillerie Glengyle

Etwas Feines könnte aller Voraussicht nach schon bald aus der Destillerie Glengyle in Campbeltown auf uns Whiskyfreunde zukommen: In der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind Label für einen Kilkerran 16yo aufgetaucht, und das bedeutet zumindest, dass diese Abfüllung in den USA erscheinen wird, wohl aber auch in Europa.

Ob der Kilkerran 16yo ein Bestandteil der Core-Range werden wird oder eine Sonderausgabe, ist vom Label her nicht zu beurteilen. Es trägt weder eine Anzahl der abgefüllten Flaschen noch einen Hinweis wie „limited edition“, sodass es uns wahrscheinlicher erscheint, dass der Whisky ein Teil des regulären Angebots der Destillerie werden könnte, wahrscheinlich aber nicht in besonders hoher Stückzahl, zumindest noch nicht.

Abgefüllt wird der Kilkerran 16yo, der damit natürlich der älteste Whisky aus der Brennerei ist, mit 46% vol. – wir sind gespannt, was er dann kosten wird. Hier jedenfalls die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.