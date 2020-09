PR: SLYRS lässt das Oktoberfest hochleben

Eigentlich hätte die neueste Edition von SLYRS zum Oktoberfest erscheinen sollen, jetzt aber erscheint sie stattdessen – und wir alle hoffen, dass die nächsten Ausgaben des SLYRS Single Malt Whisky Oktoberfest-Edition dann wieder zur Wiesn in München erscheinen können. Hier jedenfalls alle Infos zur neuesten Abfüllung, die auf 1020 Flaschen begrenzt ist und sicher nicht nur die Herzen der Liebhaber des bayerischen Volksfest höher schlagen lässt:

SLYRS lässt das Oktoberfest hochleben

Schliersee, September 2020 – die stark limitierte SLYRS Single Malt Whisky Oktoberfest-Edition sollte ursprünglich pünktlich zum Start der 187. Wiesn erscheinen.

Die Einführung der in Zukunft jährlich erscheinenden exklusiven Oktoberfest-Edition startet mit einem seltenen und traurigen Ereignis. Seit 1949 wurde die Wiesn nicht mehr abgesagt, doch dieses Jahr wird sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.



Die SLYRS Single Malt Whisky Oktoberfest-Edition ist die erste Abfüllung aus einer Reihe, welche in Zukunft jährlich zum Oktoberfest erscheinen wird. Sie wurde in 1020 Flaschen abgefüllt.



Durch die Herkunft des SLYRS Whiskys, die Traditionen, das Reinheitsgebot und die gleichen Zutaten wie beim Bierbrauen, besteht eine besondere Verbundenheit zu München, seinen Bieren und dem Oktoberfest.

Daher wurde der 5 Jahre gereifte Whisky für weitere 9 Monate in ausgewählten IPA-Bierfässern der Brauerei Gebrüder Maisel KG veredelt.



Am Samstag, den 19.09.2020 , beginnt der offizielle Verkauf des Sammlerstücks. Dies wird bei einem kleinen Frühschoppen mit Anstich, Weißwürsten und Livemusik – unter Berücksichtigung der Corona Maßnahmen – gefeiert.

Die SLYRS Oktoberfest Edition

ist ab sofort vorbestellbar

45% VOL. 0,7l

Tasting Note:

TASTING NOTE

FARBE

Goldgelb



GERUCH

Nach Waldhonig und getrocknetem Bergblumenheu



GESCHMACK

Mildes samtiges Mundgefühl mit angenehmer Süße, komplex nach reifen Früchten, malzig mit zarter Karamellnote



NACHKLANG

Langanhaltend, harmonisch nach Kräutern und Hopfen