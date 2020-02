TTB Neuheiten: Bowmore 27yo, Octomore 11.x, Macallan London

Ein kurzer Blick in die us-amerikanische TTB-Datenbank, der im Januar noch relativ unergiebig blieb, fördert heute sehr interessante Neuheit zu Tage, die wir in diesem Artikel für Sie zusammenfassen.

Der erste Fund betrifft eine neue Ausgabe von Bowmore, die in der Serie No. 1 Vaults erscheinen wird (natürlich immer unter Vorbehalt, da noch keine offizielle Ankündigung erfolgte. Der Bowmore 27yo No. 1 Vaults kommt wohl mit 52,7% Vol. in die Flasche – eine Flaschenanzahl oder weitere Angaben zum Inhalt sind auf den Etiketten nicht zu finden:

Kommen wir zu insgesamt drei Neuheiten, die vor allem Fans von rauchigen Abfüllungen interessieren wird. Bruichladdich hat Etiketten für drei neue Octomore-Abfüllungen eingereicht – Ausgabe 11 ist es. Fangen wir mit dem Octomoire Ten Years Dialogos an, der mit 54,3% abgefüllt werden soll und 208ppm aufweist, also wieder ein „starkes Stück“. 12,000 Flaschen sollen davon aufgelegt werden. Hier die Etiketten:

Der Octomore 11.1 ist mit 139.6PPM getorft und wurde mit 59,4% Vol. abgefüllt. Destilliert wurde der Whisky 2014 Es gibt davon 42.000 Flaschen. Auch hier haben wir die Etiketten für Sie:

Fehlt noch der dritte im Bunde, der Octomore 11.3. Hier wurde das Getreide mit 194PPM getorft, die Alkoholstärke des 5 Jahre alten Whiskys (gebrannt im Jahr 2014) beträgt 61,7% Vol. Abgefüllt wurden von ihm 24.000 Flaschen – so sehen die Etiketten aus:

Last, but not least gibt es auch einen neuen Whisky aus der Destillerie Macallan zu vermelden. The Macallan London Limited Edition ist eine Zusammenarbeit von The Macallan und El Celler de Can Roca, ein preisgekröntes, katalanisches Restaurant in Girona, das vom Guide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet wurde und auch für die fabelhafte Küche bei den Feierlichkeiten zur Eröffnung der neuen Brennerei von Macallan verantwortlich zeichnete.

Steve Brenner und die Roca-Brüder haben sechs Fässer aus europäischer Eiche, die mit Oloroso Sherry geseasoned wurden, ausgesucht und zu dem Whisky zusammengefügt. Abgefüllt ist er mit 57,5% Vol., und 2000 Flaschen wird es von ihm geben. Die Tasting Notes in etwa übersetzt:

In der Nase Muskatnuss, süßer Earl Gray Tee, Orangenkaramell, Zitronengras, Kaffir Limette, Soyasauce und polierte Eiche. Am Gaumen Holz und Currygewürze, Earl Grey Tee, Sirupsüße, Anis. Etwas salzig mit einem kompexen Umami-Geschmack. Finish: Lang, viskos, komplex und herzhaft.

Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.