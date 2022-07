TTB-Neuheiten: Deanston Organic 21yo, Bunnahabhain 12yo Cask Strength 2022, Lagavulin Distillers Edition 2022

Schöne Neuheiten haben wir für Sie heute auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden, und bei allen dreien sind wir uns ziemlich sicher, dass sie weltweit und damit auch bei uns erscheinen werden.

Fangen wir mit einem neuen Lagavulin an, der Lagavulin The Distillers Edition 2022. Sie kommt in einem neuen Gewand und ist in Pedro Ximenez Seasoned American Oak Casks doppelt gereift – also de facto nach einer gewissen Zeit in neue Fässer der gleichen Art gelegt. Der Whisky ist alterlos abgefüllt – auch das ist einen Neuhheit. Im Geschmack bringt er Rosinensüße, so das Etikett, und Rauchigkeit, die mit der Zeit stärker wird. Abgefüllt wir der Lagavulin The Distillers Edition 2022 wie gewohnt mit 43% Alkoholstärke:

Neuheit Nummer 2 ist die diesjährige Ausgabe des fassstarken Bunnahabhain 12yo 2022 Edition, diesmal mit 56,6% vol. abgefüllt. Schokolade, getrocknete Früchte und Gewürz sollen laut Etikett seinen Geschmack prägen.

Last, but not least haben wir für Sie einen neuen Deanston gefunden, den Deanston Organic 2000 21yo – einen mir 50,9% vol. abgefüllten Whisky, der in drei Sorten Bio-Fässern reifte: Bourbon, Sherry und Fino Sherry. Die Geschmacksnoten: wachsig, zitronig, dazu sehr lebendige florale Noten.

Und so sehen die Etiketten aus: