TTB-Neuheiten: Glenmorangie 12yo Calvados Finish, Glen Grant 25yo, Benriach Cask Edition Collection 2023

In der us.amerikanischen TTB-Datenbank sind wir wieder fündig geworden, was bevorstehende Neuerscheinungen bei schottischen Whiskys betrifft. Diesmal geht es um drei Brennereien in den Highlands und der Speyside: Glenmorangie, Glen Grant und Benriach.

Von Glenmorangie dürfen wir uns auf einen Barrel Select Release freuen, den Glenmorangie 12yo Calvados Cask Finish, der laut Etikett im August abgefüllt und danach erscheinen wird. Er soll sanft, fruchtig und floral schmecken. Auf den Etiketten haben wir allerdings keine Angabe über die Alkoholstärke gefunden.

Die nächste mögliche Neuerscheinung ist ein Glen Grant 25yo, dem Etikett nach ist aber eine Veröffentlichung erst für 2024 geplant. Der in ex-Bourbon Casks und Oloroso-Fässern gereifte Whisky wird mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt werden, und so sehen die Etiketten aus:

Auch scheint die nächste Serie von Einzelfassabfüllungen aus der Brennerei Benriach in den Startlöchern zu stehen – hier sind einmal sechs Abfüllungen der diesjährigen Benriach Cask Edition Collection in die Datenbank eingetragen. Es ist dabei in diesem Stadium nicht wirklich möglich vorherzusagen, welche Fässer für welche Märkte vorgesehen sind, daher hier sozusagen als pars pro toto die älteste Abfüllung im Sixpack, das vor drei Tagen eingetragen wurde, ein Port Hogshead aus dem Jahr 1992 (alle anderen fünf Fässer stammen aus 1994 – die Serie scheint also wieder ältere Abfüllungen zu präsentieren als in den letzten Jahren). Für die genauen Daten der für Europa abgefüllten Bottlings müssen wir dann noch auf die offizelle Verlautbarung warten, die wohl in Bälde erfolgen wird.

Die Etiketten dieser fassstarken Abfüllung erzählen auch etwas über den Geschmack:

Aus dem Jahr 1994 sind dann noch ein Bourbon Barrel, ein Rum Barrel, ein PX-Puncheon, ein Marsala Hogshead und ein Tokaier Hoggie dabei, allesamt 28 Jahre und daher auch wohl eher mit einem etwas größeren Preisschild versehen.

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.