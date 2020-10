Video: Die Herstellung von Whisky – ein 3D-Animationsvideo von Oliver Ende

Wie wird eigentlich Whisky gemacht? Und was passiert dabei genau? Unser heutiges Sonntagsvideo nimmt sich dieser Fragen an und beantwortet sie mit beeindruckend gemachten Animationen in höchster Professionalität.

Oliver Ende hat fast ein Jahr an diesem über 10 Minuten langen Video gearbeitet, einen professionellen Sprecher engagiert und damit ein hochklassiges Video erstellt, das wir hier mit seiner Erlaubnis für Sie bringen. Es ist mit Störern, die hin und wieder im Bild auftauchen, versehen worden und darf abseits von Youtube und hier bei uns als Sonntagsvideo nicht verbreitet werden – eine Version ohne diese Einblendungen kann man bei Interesse bei Oliver Ende (kontakt (at) endes-welten.de) lizensieren; es ist verständlich, dass er als Autor und Produzent des Films seinen Arbeitsaufwand und Mitteleinsatz auch entlohnt sehen will.

Genießen Sie das Video – und wir sehen uns etwas später wieder zu den (diesmal neun) Whiskyvideos und Podcasts (diesmal einer) der Woche. Bis dann!