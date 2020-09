Video: Ralfy verkostet Ardbeg Wee Beastie 5yo (Review #843)

Das kleine Monster, so die Übersetzung des Namens des jüngsten Ardbegs, was die Altersangabe betrifft, hat die Whiskywelt beim Erscheinen mit der freizügigen Preisgabe seiner Jugend doch etwas verblüfft. Waren Altersangaben in diesem Bereich früher keine Seltenheit, so sind sie nach der letzten Whiskykrise, als die Industrie auf einem See vor sich hinreifender Whiskys schwamm und zur Verkaufsförderung die Devise „je älter, desto besser“ ausgab, dann eigentlich nicht mehr zu sehen gewesen.

Jetzt kam aber der Ardbeg Wee Beastie mit seinen 5 Jahren – und fand, wenn man den vielen Verkostungen in den sozialen Medien vertraut (Serge bewertete ihn zum Beispiel mit 88 Punkten), breiten Anklang.Bei Ralfy sieht es in seiner kurzweilgen Videoverkostung auch nicht völlig anders aus – mit 86 Punkten ist der Whisky bei ihm ebenfalls gut bewertet.

im obenstehenden Video können Sie Ralfy bei der Verkostung sozusagen über die Schulter schauen, und natürlich finden Sie das diesmal mit fast vierundzwanzig Minuten recht lang geratene Video auch auf Youtube.