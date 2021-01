Video: Ralfy verkostet Arran 10yo (Review #858)

- Werbung -

In der letzten Woche stellte Ralfy seinen Whisky Of The Year 2021vor. Seine Wahl fiel auf den Arran 10yo. Dieser Single Malt ist abgefüllt mit 46 % Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung. Sein Video zum Whisky Of The Year 2021 finden Sie wie gewohnt auf Youtube. In knapp 30 Minuten lässt Ralfy hier das vergangene Jahr Revue passieren, gibt seinen Ausblick auf das nächste (jetzt aktuelle), und erläutert seine Wahl.

Die Aufmerksamen werden bemerken, dass Ralfy diesen Arran 10yo im vergangenen Jahr bereits in seiner Review #858 verkostete (auch dieses Video finden Sie auf Youtube). Schon im August erhielt dieser Single Malt viel Lob und volle 90 Punkte. Und selbstverständlich spart Ralfy auch im aktuellen Video nicht mit Lob für seinen Whisky Of The Year 2021. Dieses 21-minütige Video finden Sie wie immer obenstehend und natürlich auch auf Youtube.