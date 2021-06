Video: Ralfy verkostet Ben Nevis 10yo Un-chillfiltered Collection Signatory) (Review #881)

- Werbung -

Wir bleiben mit Ralfy Mitchell in den Highlands, bleiben wie in der letzten Woche bei Ben Nevis, wechseln allerdings zu einem unabhängigen Abfüller. In seinem aktuellen Video stellt er uns einen 10 Jhare alten Ben Nevis von Signatory aus der Un-chillfiltered Collection vor. Abgefüllt mit 46% Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung, fällt dieser Single Malt genau in das Schema von Abfüllungen, das Ralfy generell bevorzugt. So wundern wir uns auch nicht über die 90 Punkte, mit denen er diesen Ben Nevis bewertet. Sein 17-minütiges Video finden Sie wie gewohnt auf Youtube und natürlich auch im oberen Bereich des Posts. Wir wünschen viel Vergnügen und gute Unterhaltung.