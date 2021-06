PR: Zoom J. J. Corry Whiskey Tasting bei irish-whiskeys.de

Nicht nur die Abfüllungen von J. J. Corry Whiskey stehen im Mittelpunkt des Online-Tastings, das irish-whiskeys.de auf Zoom veranstalten wird. Louise McGuan, Gründering von J. J. Corry, wird persönlich durch diesen Abend führen und alles über ihre Whiskeys und das Thema Whiskeybonding erzählen.

Das Online-Tasting über Zoom findet am 25. Juni um 20 Uhr via Zoom statt – und alle Infos zu den Whiskys sowie der Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie nachfolgend. Bitte beachten Sie, dass die Plätze limitiert sind.

Zoom J. J. Corry Whiskey Tasting bei Irish Whiskeys

Am 25. Juni wird Louise McGuan, Gründering von J. J. Corry, durch den Abend führen

Die Monatsfeatures bei Irish Whiskeys gehen weiter und in diesem Monat beschäftigen sie sich mit J. J. Corry Whiskey und dem Thema Whiskey Bonding.

Ihr wolltet schon immer alles über J. J. Corry, deren Whiskeys und Whiskeybonding erfahren, dann seid ihr bei diesem Zoom Tasting genau richtig. Aber ihr könnt nicht nur 4 tolle Whiskeys verkosten, sondern wir machen ein Food Pairing. Das Tasting beginnen wir mit der Zubereitung eines Highballs, den ihr dann gemütlich über den Abend verteilt genießen könnt. Insgesamt werden wir vier Whiskey verkosten, drei Whiskeys paaren wir mit besonderen Trockenfrüchten und einen Whiskey mit einer Salted Caramel Choclate Cream vom Aromakünstler.

Freut euch auf zwei sehr besondere Whiskeys in diesem Tasting. Wir haben noch eine ganz kleine Menge unseres eigenen Blends The Cross 2, den wir an diesem Abend gemeinsam verkosten werden. Außerdem erhaltet ihr 2 cl eines Überraschungswhiskeys. Einer ganz besonderen Abfüllung, die nicht mehr erhältlich ist und einen großen Hype hatte. Mit diese besonderen Abfüllung werden wir den Abend beenden.

Louise McGuan, Gründering von J. J. Corry, wird uns persönlich durch diesen Abend führen und uns alles über Ihre Whiskeys und das Thema Whiskeybonding erzählen.

Wir freuen uns schon sehr auf diesen außergewöhnlichen Abend mit euch.

Das Zoom Tasting findet am 25.06.2021 um 20 Uhr statt.

Der Versand der Tastingsets erfolgt ab dem 16.06.2021 – bitte beachtet, dass die Plätze limitiert sind.

Das Set besteht aus 4 Whiskeys, 1x 10 cl, 2x 5 cl und 1 x 2 cl Whiskey, 250 g Trockenfrüchten, 1 Flasche Limonade und 50 g Karamelcreme.

J. J. Corry The Hanson – Abv. 46 %

J. J. Corry The Gael – Abv. 46 %

J. J. Corry The Cross 2 – Abv. 46 %

2 cl Überraschungswhiskey

Preis: 59,90 € / Set

http://www.irish-whiskeys.de/Irish-Whiskey-Tasting-Set-jj-Corry