PR: Torabhaig Allt Gleann – The Legacy Series: Ab 16. Juli 2021 in Österreich erhältlich

Wie uns die Mossburn Pressestelle Österreich informiert, wird nach Torabhaig Legacy Series 2017, einem limitierten torfigen Single Malt, der innerhalb von 3 Wochen vergriffen war, ab dem 16. Juli die nächste Abfüllung unter dem Namen Torabhaig Allt Gleann – The Legacy Series erhältlich sein. In Österreich werden vorerst 2.000 Flaschen dann im ausgesuchten Whisky-Fachhandel oder unter anderem über den Onlineshop www.spiritsandco.at erhältlich sein.

Alle weiteren Informationen zu der kommenden Abfüllung der Torabhaig Destillerie von der Isle of Skye finden Sie in der folgenden Presseaussendung:

Torabhaig Allt Gleann – The Legacy Series: Ab 16. Juli 2021 in Österreich erhältlich

TORABHAIG gilt als der Kultwhisky der internationalen Genuss- und Sammler-szene sowie der heimischen Whisky-Connaisseurs.

Torabhaig Allt Gleann – The Legacy Series: Ab 16. Juli 2021 werden vorerst 2.000 Flaschen im ausgesuchten Whisky-Fachhandel oder unter anderem über den Onlineshop www.spiritsandco.at in Österreich erhältlich sein.

(Isle of Skye /Wien, Juni 2021) Die erst 2017 in Betrieb genommene Whisky-Marke Torabhaig und die seit heuer zum ausgesuchten Whisk(e)y Portfolio von Top Spirit gehört, präsentierte im Februar den Torabhaig Legacy Series 2017, einen limitierten torfigen Single Malt, der innerhalb von 3 Wochen vergriffen war. Mit der Erstabfüllung einen solchen internationalen Erfolg einzufahren zeugt von einer enormen Kreativität, die uns bereits ab 16. Juli die nächste exquisite Abfüllung unter dem Namen Torabhaig Allt Gleann – The Legacy Series beschert.

Der Allt Gleann,ein torfiger Single Malt mit 46% vol., der charakteristisch für den unverwechselbaren Stil und Geschmack der neuen Generation der Brennmeister der Torabhaig Destillerie ist, wurde aus nicht weniger als 30 verschiedenen Fässern kreiert. Die Master Distiller haben einen charaktervollen Whisky mit echter Tiefe und Komplexität sowie einer Eleganz und Raffinesse geschaffen. Ein Geschmacksprofil, das sie „Well-Tempered-Peat“ nennen und von dem sie hoffen, dass es die Zukunft von Torabhaig mitbestimmen wird. Für diejenigen, die die erste Abfüllung verpasst haben, wird die Allt Gleann Legacy Series in den Jahren 2021 und 2022 in vier separaten Chargen abgefüllt und distribuiert.

Der Torabhaig Single Malt Allt Gleann, benannt nach dem Strom, der an der Seite der neu erbauten Destillerie in Teangue auf der Isle of Skye hinunterfließt, wird die zweite von vier Kreationen sein, die im Rahmen der Torabhaig Legacy Series präsentiert werden und jeweils eine Etappe der Torabhaig Destillerie – von der Gründung über die Jugend und dem Erwachsenwerden bis zur vollen Reife – verkörpern. Diese ersten vier Abfüllungen bieten der Torabhaig Destillerie die Möglichkeit, ihren Stil und Charakter weiterzuentwickeln, bevor 2028 der 10-jährige Torabhaig Single Malt Whisky als erste Core Range Abfüllung erscheinen soll.

Jede neue Release ist von dem Wunsch angetrieben, tiefer in die Komplexität des Torfaromas einzutauchen, um einen wahrlich einmaligen und ausgewogenen Charakter hervorzubringen. So vereint Allt Gleann – The Legacy Series traditionelle und moderne Ansätze – einerseits mit der langsamen Destillation in eindrucksvollen Kupfer-Brennblasen und andererseits mit der traditionellen und überdurchschnittlich langen Fermentation in hölzernen „Washbacks“. Das verleiht ihm Komplexität und einen außergewöhnlichen Geschmack.

Torabhaig Allt Gleann – The Legacy Series wird weltweit ab 16. Juli 2021 über den ausgesuchten Whisky-Fachhandel erhältlich sein. In Österreich wird die erste von vier Chargen, die in den Jahren 2021 und 2022 abgefüllt werden, unter anderem über den Onlineshop www.spiritsandco.at und z.B. bei Wein &Co zu einer UVP von € 59,90 pro Flasche zu kaufen sein.

Weitere Informationen unter: www.torabhaig.com

Über die Destillerie

Die Destillerie, die in Torabhaig in mühevoller Kleinarbeit errichtet wurde, ist wahrhaft ein Produkt ihrer Umgebung. Ein verlassenes, gut erhaltenes Gehöft wurde zur neuen Heimat der Destillerie “The Distillery at Torabhaig”, auf der Insel, die seit jeher für außergewöhnlichen Single Malt Scotch Whisky steht. Mit dem Bau wurde eine neue Ära eingeleitet: Torabhaig ist die erst zweite legal betriebene Destillerie auf der malerischen Insel Skye und die erste neue, die seit 190 Jahren dort gebaut wurde. Torabhaig Single Malt Scotch ist von seiner Heimat, den Menschen, ihrer Neugier und Innovationsfreude geprägt und zeigt einen innovativen Kurs im Whisky Making auf der Insel Skye.

Über Mossburn Distillers:

Mossburn Distillers ist das Unternehmen hinter Torabhaig und die sind Teil der Marussia Gruppe. Mossburn unterhält Niederlassungen im schottischen Jedburgh und Tweedbank sowie London und ist bekannt für seine Whisky-Palette Signature Casks und Vintage Casks – darunter Blended Malt Scotch Island und Speyside. 2013 wurde das Projekt Torabhaig von Mossburn ins Leben gerufen und begann zunächst mit der Renovierung des alten Gehöfts im gleichnamigen Ort. Nach vier Jahren der Restaurierung und Modernisierung ist Torabhaig seit Januar 2017 eine voll funktionsfähige Single Malt Destillerie.