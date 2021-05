Video: Ralfy verkostet Glencadam 10yo (Review #878)

- Werbung -

Etwa dreieinhalb Jahre ist es her, dass sich Ralfy Mitchell dem Einstiegs-Bottling in die Standard-Range von Glencadam widmete (Review #878). Schon damals fand er an dem Glencadam 10yo (unser diesmonatlicher Whisky des Monats) großen Gefallen und bewertete diesen Single Malt mit recht hohen 88 Punkten.

In seiner aktuellen Review #878, in der Ralfy erneut den Glencadam 10yo verkostet, fällt sein Urteil nicht schlechter aus. Eher das Gegenteil ist der Fall: Mit 89 Punkten erhällt die aktuelle Abfüllung sogar einen klitzekleinen Punkt mehr. Warum und wieso – dies erfahren Sie in Ralfys Video. welches Sie auf Youtube wie auch im oberen Bereich unseres Posts finden. Wir wünschen viel Vergnügen mit diesem mehr als 20 Minuten langem Video.

Was uns auffällt: Zwischen der Review #876 in der letzten Woche und der heutigen Review #878 fehlt nach unsere Zählweise die Review #877. Diese soll dann, so lesen wir in den Kommentaren bei Youtube, in der nächsten Woche nachgeholt werden.

Glencadam. Bild © Gerhard Kreutz, Genuss am Gaumen