Video: Ralfy verkostet Glenturret 10yo (Review #809)

Wiederum einen Standard, wenn auch einen, der in unseren Breiten nicht so verbreitet ist wie manch andere, steht heute auf der Verkostungsliste bei Ralfy. Es handelt sich dabei um den Glenturret 10yo aus der gleichnamigen Highland-Destillerie, die bis vor kurzem im Besitz der Edrington war, nun aber an einen Schweizer verkauft wurde.

40% Alkoholstärke, wahrscheinlich gefärbt und an die 40 Euro im Einzelhandel – das sind die Eckdaten der Abfüllung, die im Video die Hauptrolle spielt. Ralfy gibt ihr 85 Punkte, was in seinem Schema eine gute, aber nicht überragende Wertung bedeutet.

15 Minuten dauert das Verkostunsgvideo auf Youtube und bei uns, und nach Ralfys Meinung ist es ein interessanter Single Malt, den man schon mal kaufen kann. Und gegen Ende kündigt er an, dass er in seinen Extras zum Review (die erscheinen dann ein paar Tage nach dem eigentlichen Review) einen alten Glenturret 12yo aus seiner Sammlung zum Vergleich öffnen wird. Auch das könnte interessant werden…