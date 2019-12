Video: Ralfy verkostet Laphroaig 16yo (Review #806)

Die erst im Herbst erschienene Sonderabfüllung kommt bei Ralfy recht gut an.

Diesmal ist es auch in der kleinen Whiskyhütte auf der Isle of Man, der Heimat von Ralfy, weihnachtlich – zumindest von der Deko her: Mit Weihnachtsgirlande im Vordergrund verkostet Ralfy einen schönen Islay-Whisky – aus der westlichsten der drei aktiven südlichen Destillerien der Insel, der sich im Besitz von Beam Suntory befindlichen Brennerei Laphroaig.

Der Laphroaig 16yo ist erst in diesem Jahr erschienen (Anfang September, um genauer zu sein), bei uns war er ausschließlich über Amazon erhältlich (ist dort aber schon lange ausverkauft).

Ralfy hat der Laphroaig 16yo recht gut gefallen, er gibt ihm in der knapp über 16 Minuten langen Besprechung gute 87 Punkte. Das Warum und Wieso der Wertung ist wie immer recht interessant zu sehen und zu hören, und Sie können dies entweder auf Youtube oder wie immer auch obenstehend bei uns.

Viel Vergnügen mit dem Video!