Video: Ralfy verkostet Loch Lomond 18yo (Review #812)

Aufmerksamen Lesern unserer Seite wird nicht entgangen sein, dass wir in der letzten Woche kein Video von Ralfy vorgestellt haben. Das lag nicht an der Vergesslichkeit der Redaktion, sondern am Umstand, dass das Objekt der Betrachtungen der Ausgabe #811 ein Rum war und kein Whisky.

Heute aber hat alles wieder seinen gewohnten Gang, und Ralfy bespricht einen interessanten Single Malt aus den schottischen Highlands, den Loch Lomond 18yo. Loch Lomond hat ja in den letzten Jahren einige Wandlungen hinter sich, und das betrifft nicht nur die äußere Aufmachung der Whiskys, sondern auch deren Komposition und damit deren Geschmack. So wie Glen Scotia, das ja zur gleichen Destilleriengruppe gehört, hat sich bei Loch Lomond nach der Meinung vieler einiges positiv verändert, und man hat das Gefühl, dass man auch in der Brennerei diesen Weg weiter fortsetzen will.

Wie schneidet nun der Loch Lomond 18yo bei Ralfy ab? Mit 82 Punkten bekommt er eine gute, wenn auch nicht herausragende Bewertung. Ein schöner Basis-Malt, wie Ralfy sagt.

In den 13 Minuten seines Videos geht Ralfy auch auf die Besonderheiten von Loch Lomond ein, vor allem auf deren Stills – damit hat das Video auch wieder über die reine Geschmacksbeschreibung hinaus einen Zusatzwert, der es sehenswert macht. Viel Vergnügen damit hier oder auf Youtube.

Falls Sie Loch Lomond einmal genauer kennenlernen wollen, empfehlen wir Ihnen unsere Videotour durch die Destillerie aus dem letzten Spätsommer.