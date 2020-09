Video: Ralfy verkostet Talisker 15yo Special Releases 2019 (Review #844)

Im Jahr 2018 war der Talisker der Special Releases von Diageo 8 Jahre alt – und einer der Lieblinge der Serie. Auch in diesem Jahr wird er wieder 8 Jahre alt sein, und die Vorfreude auf ihn ist bei vielen Whiskyfreunden schon recht groß.

Im Jahr 2019 kam er allerdings mit einem Alter von 15 Jahren in die Flasche, und genau diese Ausgabe verkostet Ralfy in seinem aktuellen Video, die 844. seiner Verkostungen. Bei ihm hält sich die Begeisterung eher in Grenzen, was sich mit einer Bewertung von 84 Punkten zu Buche schlägt. Warum er beim Talisker 15yo wieder einmal zurückhaltend ist (auch der Talisker 10yo konnte vor einiger Zeit nur 81 Punkte erringen), und natürlich noch viele andere interessante Dinge mehr, können Sie im 23 Minuten langen Video sehen, das Sie obenstehend oder auf Youtube finden.