Wallpaper: Aurora in Schottland

Wie schon angekündigt, werden wir am Sonntag die Whiskyvideos am Morgen nur mehr hin und wieder bringen können, da der Pool an qualitativ hochwertigen und unter CC-Lizenz verfügbarem Material nach und nach versiegt.

Wir haben uns überlegt, wie wir am Sonntag dennoch für den gewohnten Augenschmaus sorgen können – und wollen zu diesem Zweck eine Tradition aufgreifen, die wir schon länger nicht mehr gebracht haben: Wunderschöne rechtefreie Bilder, die Sie für sich privat oder sogar geschäftlich ohne Einschränkung verwenden können.

Die Bilder drehen sich natürlich alle um Whisky und Whiskey und die Regionen und Destillerien, in denen er erzeugt wird. Sie müssen nicht immer unmittelbar damit zu tun haben – aber immer mit der Faszination der Gegenden und des Wassers des Lebens.

In diesem Sinne starten wir heute mit einem Wallpaper, das eine Aurora in Schottland zeigt und wohl an einem uns nicht näher bekannten Loch aufgenommen wurde (vielleicht kennt einer unserer Leser ja den Ort, an dem das Bild entstanden ist?)

Das Bild in Originalgröße (7000×2737 Pixel, knapp 4MB) können Sie hier als zip-Datei herunterladen – untenstehend finden Sie eine verkleinerte Version.