„Wee Toon’s Best Kept Secret“: The Caskhound mit viertem True Friends Bottling

„Wee Toon’s Best Kept Secret“: Das vierte TRUE FRIENDS-Bottling von THE CASKHOUND präsentiert einen enigmatischen Blended Malt aus Campbeltown

Eine exklusive neue Einzelfass-Abfüllung ergänzt ab sofort das Portfolio des unabhängigen Abfüllers THE CASKHOUND: Vorhang auf für den geheimnisvollen SECRET CAMPBELTOWN aus Schottlands kleinster, aber nicht weniger berühmten Whiskyregion. Der 8-jährige Blended Malt verwöhnt mit einer einladenden Kombi aus feinfruchtiger Süße, Würzigkeit und delikatem Rauch. Ein ehrlicher und charaktervoller Trinkwhisky, den die zweijährige Nachreifung im Refill Sherry Butt sehr harmonisch abgerundet hat.

Wie bereits andere Abfüllungen der Reihe TRUE FRIENDS, kann man diesen leckeren Mystery Blended Malt ebenfalls nur auf der CASKHOUND-Website oder auf Tastings & Messen erhalten!

WEE TOON’S BEST KEPT SECRET

Campbeltown an der Südspitze der Halbinsel Kintyre galt mit einstmals 30 Destillerien bis in die 1930er-Jahre als Whiskymetropole der Welt – und wenn der Ruhm dieser Zeit auch längst vergangen sein mag, so haben die Whiskys aus dem von seinen Bewohnern liebevoll WEE TOON genannten Städtchen immer noch einen legendären Ruf. Bei aktuell (noch) drei aktiven Brennereien im Ort (Springbank, Glengyle & Glen Scotia) ist die Frage nach der Herkunft der Whiskys, die unseren Blended Malt formten, aber tatsächlich nebensächlich. Die typische Campbeltown-Charakteristik ist vorhanden, und der Einfluss des 24-monatigen Finishes im Refill Sherry Cask zeigt sich hier von der angenehm zurückhaltenden Seite. Freuen Sie sich also darauf, die reichhaltigen Aromen von Wee Toon’s bestgehütetem Geheimnis zu entdecken: die würzige Süße von Trockenobst & Honig, Gebäck, reife Früchte, erdig-holzige Noten und aromatischen Rauch.

TRUE FRIENDS – Chapter 4: SECRET CAMPBELTOWN

Campbeltown Blended Malt Scotch Whisky

8 Jahre alt (2016/2024) • 56,7 % ABV Natural Cask Strength

Lightly Peated • Finished for 2 years in a Refill Sherry Butt

Auflage 245 Flaschen (0,7 l) à 69,90 Euro (UVP)

Tasting Notes

Nose: Der würzig-süße Duft von Rosinen und getrockneten Pflaumen im Antritt, danach viel Süße & delikate Eichenwürze, gefolgt von etwas verkohltem Holz, Vanillezucker und Mohnbrötchen, am Ende geht eine feine Säure von Apfelessig in saftige, überreife Birne über, mit einem Hauch von Milchschokolade.

Palate: Intensive Aromen von süßem Rauch und in Ahornsirup angebratenem Speck umhüllen den Gaumen, danach geht es munter mit würzigem Manukahonig, angeflämmtem Holz und in Milchschokolade gehüllten Rosinen weiter, bis sich die Süße saftiger Birnen und etwas buttriges Brioche zeigen.

Finish: Mittellang und süß, mit fruchtigen Noten und etwas Vanille, ausklingend mit einem Hauch von Rauch.

Fazit: Campbeltowns leckerstes Geheimnis schlägt jeden in seinen Bann!

Genießen Sie auch diese Abfüllung von THE CASKHOUND in natürlicher Fassstärke und Färbung sowie nicht kühlfiltriert. Der Whisky wird ab Donnerstag, den 15. August 2024 exklusiv und nur in unserem Webshop unter www.thecaskhound.de/shop sowie auf Tastings und Messen erhältlich sein. Jetzt heißt es schnell sein und sich eine der nur 245 Flaschen sichern!

