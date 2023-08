Wer gewinnt das DEANSTON Genusspaket mit 10yo Bordeaux Red Wine, 15yo Tequila Cask Finish und Deanston 18yo? Wir lösen auf!

Spannend war es wiederum, unser letztes Gewinnspiel. Diesmal ging es in die schottischen Highlands und zu einer der interessantesten Brennereien, die nicht nur für ihre ausgezeichneten Whiskys bekannt ist, sondern auch Kulisse für „Angels’ Share – Ein Schluck für die Engel“, einen der bekanntesten Whiskyfilme aller Zeiten war: Deanston.

Gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner Diversa Spezialitäten GmbH, der die Whiskys von Deanston nach Deutschland importiert, haben wir ein ultimatives Genusspaket für Sie verlost, mit dem Sie die Vielfalt und Qualität von Deanston in allen Facetten genießen können. Es besteht aus:

1 Flasche DEANSTON 10YO Bordeaux Red Wine

1 Flasche DEANSTON Tequila Cask Finish

1 Flasche DEANSTON 18 YO

2 Deanston Gläser

Die drei Whiskys unseres Genusspakets sind übrigens gerade wieder frisch prämiert worden: Bei der International Spirits Competition 2023 haben sie 2x Gold und 1x Silber errungen.

Danke für die wie immer äußerst zahlreichen Einsendungen – wir freuen uns immer, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten. Und wir freuen uns mit dem Gewinner oder der Gewinnerin – aber bevor wir verraten, wer es diesmal geworden ist, hier nochmals Infos zu den Preisen und der Destillerie:

Die Destillerie Deanston

Seit Oktober 1966 werden am River Teith in einer ehemaligen Baumwollmühle aus dem Jahr 1785 feine Highland-Whiskys produziert. Der Fluss versorgt die Destillerie mit frischem Wasser, dessen Qualität dem Whisky seinen einzigartigen Charakter verleiht. Der Umbau der Baumwollmühle stieß übrigens an bauliche Grenzen, und so haben wir diesem Umstand eine Besonderheit der Whiskyerzeugung dort zu verdanken: Deanston ist eine der wenigen Destillerien, deren Mashtuns ohne Abdeckung und damit offen sind. Die niedrigen Raumhöhen machten eine Abdeckung nämlich unmöglich.

Handwerkskunst und Natürlichkeit werden bei der Verarbeitung der Rohstoffe besonders ins Augenmerk gerückt. Für die Produktion der Deanston Whiskys wird ausschließlich regional angebaute Gerste der umliegenden Bauern verwendet. Außerdem produziert Deanston mit seinem eigenen Wasserkraftwerk Strom für den Eigenbedarf aber auch für das öffentliche Stromnetz.

Ihr Gewinn – Teil 1: 1 Flasche DEANSTON 10YO Bordeaux Red Wine

Die Wandlung einer Baumwollspinnerei in eine Distillerie und die eigene Stromgewinnung aus unserem Fluss war nur der Beginn für die eigenständigen Wege, die man bei Deanston geht. Traditionen zu verändern und neue Wege zu beschreiten ist dort Programm.

Als man ein paar hervorragende Rotweinfässer in Bordeaux fand, überlegte man sich, was wohl passieren würde, wenn der Whisky vom ersten Tag an in diesen Fässern reifen könnte. Das Experiment hat sich gelohnt!

Jedes Jahr haben man den entstehenden Whisky getestet und nach 9 Jahren war es soweit, das sich der Deanston Single Malt mit einen den Aromen aus dem Weinfass zu einem harmonischen, reichhaltigen und intensiven Geschmack und einem einzigartigen Abgang verband.

Farbe: intensiv Gold

Nase: Honig, Karamell, Süßer Malz und Rotwein mit einer Spur von Zitrone und Gewürzen.

Geschmack: Toffee, Honig, Malz & reichhaltige süße Trauben, mit Noten von dunkler Chilli-Schokolade

Finish: anhaltend fruchtig & subtile Gewürze

Natürliche Farbe

Un-Chillfiltered

58,7% vol.

Ihr Gewinn – Teil 2: 1 Flasche DEANSTON Tequila Cask Finish

Dieser besondere Dram ist alles andere als durchschnittlich. Es ist der Erste der experimentellen, limitierten Editionen. Deanston Tequila Cask Finish zelebriert eine Spirituose mit echtem Highland-Charakter Deanston Single Malt aus den schottischen Highlands, gereift in traditionellen Eichenholzfässern und in handverlesenen Fässern veredelt die einst Agave Tequila aus den Jalisco Highlands Mexiko, enthielten.

Fruchtige, blumige Noten aus den Tequila-Fässern ergänzen den vielseitigen, Zitrus-Charakter des Deanston. Ein frischer, fruchtiger Ausbruch in der Nase. Am Gaumen süß, reichhaltig und trocken. Wärmende Würze und die Süße von karamellisierter Agave.

Nase: Noten von reifer Ananas, Crème Brulée, Nüssen und leichter Eiche.

Gaumen: Vollmundig und doch trocken am Gaumen, mit Aromen von karamellisierter Agave, gerösteten Mandeln, gebackenen Äpfeln mit Vanillepudding und wärmenden Gewürzen.

Finish: langer Abgang mit Würze und süßen Zitrusnoten. Natrual Colour I Non-Chill Filtered

Natürliche Farbe

Un-Chillfiltered

52,5% vol.

Ihr Gewinn – Teil 3: 1 Flasche DEANSTON 18 YO

Dieser preisgekrönte Whisky reifte 18 Jahre lang vollständig in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche im ikonischen Lagerhaus mit Gewölbedecke in der Deanston Distillery.

Das Ergebnis ist ein klassischer Deanston-Whisky mit Noten von süßem Gerstenzucker, Vanille und knackigem Apfel. Die Bourbonfässer lassen auch den wachsartigen Charakter unseres Single Malts durchscheinen und sorgen für das phänomenale Mundgefühl, für das Deanston bekannt ist.

Nase: Ziemlich aromatisch, mit ausgewogenen Noten amerikanischer Eiche. Blumig, malzig, grasig, Vanille und Honig mit einem Hauch von Tabak und Muskatnuss

Geschmack: Süß und würzig, Aromen von Zitrusfrüchten, Gerstenzucker, Lebkuchen, Manuka-Honig und weißem Pfeffer

Abgang: Trocken und würzig mit einem wärmenden Ingwer-Honig-Abgang

Natürliche Farbe

Un-Chillfiltered

46,3% vol.

Ihr Gewinn – Teil 4: 2 Deanston Gläser

Pst! Die Gläser sind so neu, dass Sie sich einfach überraschen lassen müssen wie sie aussehen. Sie werden zu den ersten gehören, die sie in der Hand halten!

Und das DEANSTON Genusspaket mit dem 10yo Bordeaux Red Wine, dem Tequila Cask Finish und dem Deanston 18yo + zwei Gläser gewonnen hat:

Ralph Fischer aus 91785 Pleinfeld

Wir gratulieren ganz herzlich – der Gewinn wird in Kürze durch unseren Partner Diversa versendet. Bitte gewähren Sie etwas Zeit bis zum Eintreffen ihrer Flaschen. Jedenfalls viel Freude mit Ihrem Gewinn!

Und für alle, die heute nicht zum Zug gekommen sind, machen wir natürlich noch mit einem neuen Gewinnspiel weiter – und zwar noch heute. Schauen Sie also gleich wieder bei uns vorbei und machen Sie mit!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team