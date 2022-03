Wer hat mit Whiskyexperts einen der vier Single Malt Whiskys Seven Seals „The Age of Pisces“ gewonnen? Finden Sie es heraus!

In unserem letzten Gewinnspiel konnten Sie 4x einen ganz besonderen Whisky gewinnen: Der „The Age of Pisces“ ist das neueste Mitglied der Zodiac- Serie von Seven Seals. Besonders ist nicht nur die Idee hinter der Linie, die verschiedenen Eigenschaften von Sternzeichen durch den Geschmack des Whiskys abzubilden, sondern auch das Verfahren, in dem der Single Malt Whisky nach mindestens drei Jahre Fassreife in kürzester Zeit zu seiner Vollendung geführt wird: Die Stockhausen Methode ermöglicht es, den Whisky schnell und ganz gezielt sein angestrebtes Geschmacksprofil erreichen zu lassen – und das auf völlig natürliche Art.

Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen – wie immer war das Interesse enorm!

Aber bevor wir Ihnen die vier Gewinner*innen der Preise verraten, lassen wir Seven Seals noch einmal über die Zodiac-Serie sprechen – und Ihnen den Preis vorstellen:

Die Sternzeichen-Serie (Zodiak) von Seven Seals

Gibt es etwas vielfältigeres als Sternzeichen? Vom bulligen Stier über die zarte Jungfrau könnten die Charakteristiken eines jeden Sternzeichen nicht unterschiedlicher sein. Daher war es für das Team von Seven Seals klar, dass jeder Zodiac genau dies zeigen soll. Die Seven Seals Zodiac-Linie steht für die unendlich grosse Geschmacksvielfalt und die ausgewogenen, harmonische Aromen der Seven Seals Single Malt Whiskys.

In der Produktion des Whiskys wird auf die charakterlichen Eigenschaften des jeweiligen Sternzeichens eingegangen und auf den Whisky übertragen. Das Resultat sind schmackhafte, starke, einzigartige Single Malt Whiskys.

Die Seven Seals Zodiacs werden in limitierten Batches von 365 Flaschen abgefüllt.

Bevor wir Ihnen aber die Gewinnfrage verraten, stellen wir Ihnen aber noch die zwei neusten Zuzügler in der Sternzeichen-Familie vor:

The Age of Sagittarius 49,7%

Dieser Single Malt Whisky steht im Sternzeichen Schütze und ist extrovertiert und begeisterungsfähig, sein Optimismus und Humor machen ihn beliebt und seine positive Lebenseinstellung steckt andere Menschen an.

Der Sagittarius ist von Anfang an schön ausgewogen. Er ist angenehm sanft mit feinen Aromen von Süssholz, Rosinen, dezentem Lebkuchen, von gerösteten Nüssen und einer feinen Holznote. Ein schön langer Abgang krönt den Genuss.

Limitierte Auflage in verschiedenen Batches von 365 Flaschen.

The Age of Pisces 49,7%

Dieser fantasievolle «Pisces» ist von Anfang inspirierend. Er steht im Sternzeichen der Fische und ist für ein geselliges Zusammensein perfekt. Geheimnisvoll, fantasievoll, fein und mild ist er, aber auch romantisch, wie Fische-Geborene eben. Angenehm ausbalanciert kommen Aromen von Feigen, getrockneten Früchten und Nüssen zum Vorschein. Der lange einfühlsame Nachklang wird durch dezente Noten von orientalischen Gewürzen, feinen Vanillenoten mit einem Hauch von dunkler Schokolade gekrönt.

Limitierte Auflage in verschiedenen Batches von 365 Flaschen.

Und je einen von vier Single Malt Whiskys Seven Seals The Age of Pisces gewonnen haben:

Karin Lemke aus 44287 Dortmund

Wolfgang Pössnecker aus 90763 Fürth

Karlheinz Rudolph aus 74613 Öhringen-Michelbach

Eckhard Polzin aus 06188 Landsberg

Wir gratulieren den Preisträgern sehr herzlich und wünschen ihnen viel Freude beim Genuss – der Gewinn wird ihnen in nächster Zeit durch unseren Partner Seven Seals zugesendet.

Und sollte es diesmal nicht geklappt haben: Keine Sorge! Schon bald geht es weiter mit einem neuen Gewinnspiel! Freuen Sie sich darauf!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team