Western Kentucky Distilling Co. offiziell eröffnet

Bereits Mitte Oktober durfte Kentucky eine weitere neue Whiskey-Destillerie begrüßen. Die Western Kentucky Distilling Co. öffnete im Rahmen einer kleinen Feier erstmals ihre Türe für die Öffentlichkeit. Der TV-Sender 14News berichtete in einem kurzen Feature über die Brennerei und das Grand Opening.

Schon im Juli begann die Produktion und das erste Fass wurde befüllt (auf Facebook ist ein Video zu finden, der diesen besonderen Moment festhält). Erst im November 2022 gab die Western Kentucky Distilling Co. erstmals ihren Plan bekannt, im im Ohio County, Kentucky eine Brennerei zu erreichten – es ist die erste in diesem County. Und recht schnell konnten dann auch die Arbeiten soweit abgeschlossen werden, so dass die Produktion starten und die Destillerie feierlich eröffnet werden konnte.

Der aus Kentucky stammende und Distiller in achter Generationen, Jacob Call, wird die Brennerei als Chief Operating Officer und Master Distiller leiten. Er wird mit dem aus Kentucky stammenden distillery president JD Edwards zusammenarbeiten. Die Anlage umfasst eine Fläche von etwas mehr als 2.300 Quadratmetern. 15 Lagerhallen gehören noch dazu, die eine zusätzliche Fläche von knapp 28.000 Quadratmetern einnehmen. Die Kosten der neuen Brennerei sind mit 30 Millionen US-Dollar angegeben, jährlich sollen nun 50.000 Fässer befüllt werden. Die neue Brennerei schuf bisher 25 Arbeitsplätze, mit steigender Produktion sollen es dann 35 Vollzeitstellen werden. Anfangs wird die Western Kentucky Distilling Co. sich auf die Auftrags- und Lohndestillation konzentrieren. Später sollen dann auch eigene Marken kreiert und entwickelt werden, dann würde auch noch ein Besuchszentrum zur Brennerei hinzukommen.