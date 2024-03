Whisky-Cocktail: TOKI Julep

Der Frühling zieht ins Land, und manchen juckt es da mehr in den Fingern, sich einen guten Cocktail zu mixen. Von Beam Suntory Deutschland haben wir eine Auswahl an interessanten Cocktail-Rezepten zur Verfügung gestellt bekommen, die wir Ihnen peu a peu in der nächsten Zeit zum Nachmixen vorstellen wollen. Beginnen möchten wir mit dem TOKI Julep:

TOKI Suntory Whisky – Japanische Raffinesse für deine Sinne

Der TOKI Suntory Whisky bietet japanische Raffinesse und ist pur oder als Lieblingscocktail zu genießen – der TOKI Julep eignet sich besonders gut als Aperitif. Ein Toast auf die blühende Jahreszeit und die Momente, welche man mit den Liebsten genießen kann.

TOKI Julep

Zutaten

60 ml TOKI Suntory Whisky

2 Teelöffel Rohrzuckersirup

5 Minzblätter

Grapefruit-Scheibe

Zubereitung:

Die Minzblätter und den Rohrzuckersirup in einem Glas leicht mixen. TOKI Suntory Whisky hinzufügen und das Glas mit Crushed Eis auffüllen. Solange umrühren, bis alles gut vermischt und die Flüssigkeit abgekühlt ist. Abschließend mit der Grapefruit-Scheibe und einem Minzzweig garnieren.

TOKI

TOKI bedeutet auf Japanisch „Zeit“. Es ist ein Konzept, das auf der ganzen Welt eine große Bedeutung hat, besonders aber in Japan, wo der Respekt vor der Tradition und die Neuerfindung eine starke kreative Energie entfacht. Inspiriert von diesem Zusammenspiel vereint TOKI Altes und Neues – das stolze Erbe und den Innovationsgeist des House of Suntory – um einen japanischen Blend-Whisky zu kreieren, der vielseitig und zeitlos ist.

Unverbindliche Preisempfehlung: 29,99 € (700 ml), 43 % vol.