PR: Beam Suntory – Weihnachtsgeschenke für jeden Genussmoment

Jede Menge schöne Weihnachtsangebote mit Zugaben und festlichen Verpackungen bietet Beam Suntory mit seinen Marken auch in diesem Jahr – wir haben alle whiskyrelevanten Angebote (Bowmore, Connemara, Highland Park, Jim Beam, Kilbeggan, Laphroaig, Maker’s Mark und Toki) für Sie herausgesucht und präsentieren Sie ihnen gemeinsam mit den Beschreibungen, die wir dazu erhalten haben:

Beam Suntory: Weihnachtsgeschenke für jeden Genussmoment

Für Inspirierendes unter dem Tannenbaum sorgt der drittgrößte Spirituosenhersteller der Welt auch 2020 mit hochwertigen Geschenk-Editionen erlesener Spirituosen. Exklusive Zugaben wie passende Serviergläser verdoppeln die Freude!

Frankfurt am Main – Für ein Fest der Sinne bietet Beam Suntory ab sofort wieder Premium-Abfüllungen als exquisite Geschenkesets, um individuelle Genussmomente zu feiern. Von klassischen etablierten Whiskys bis hin zu Spirituosen aus aufstrebenden Destillerien, bei der vielfältigen Auswahl findet jeder ein passendes Präsent. Das Geschenk wird abgerundet durch hochwertige Zugaben – zum Beispiel speziell auf die Spirituose abgestimmte Premium-Gläser – sowie durch edle Verpackungen. Dies sorgt für Kaufanreize im Handel und viel Freude bei der Bescherung.

Genussmomente unter Freunden:

Jim Beam White – Genuss, der am liebsten gemeinsam zelebriert wird

Der Kentucky Straight Bourbon hat seinen festen Platz unter Freunden der US-amerikanischen Whiskey-Szene. Schon seit 1795 stellt ihn die Familie Beam her, das 225-jährige Jubiläum in diesem Jahr stellt deshalb ein ganz besonderes Datum dar. Bereits in siebter Generation brennen sie ihn nach ihrem Familienrezept: So reift er vier Jahre – doppelt so lange, wie es das Gesetz vorschreibt. Diese Besonderheit kreiert den weichen und eleganten Geschmack. Für einen großen Auftritt im Handel und später unter dem Tannenbaum präsentiert Beam Suntory die Flasche und das hochwertige Longdrinkglas in einem einzigartigen Verpackungsdesign. Ein Rezept für den erfrischenden Signature-Serve „Jim Beam & Ice Tea“ ist in der Geschenkpackung integriert. So können leckere Jim Beam Drinks für Freunde und Familie gemixt werden – direkt an Heiligabend und natürlich auch das ganze Jahr über.

Set aus 0,7-l-Flasche Jim Beam White (40 Vol.-%), Longdrinkglas und Drinkrezept ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 13,99 €

Jim Beam Black – ausgezeichnete Premium-Qualität

Der Premium-Bourbon von Jim Beam überzeugt mit seinem einzigartigen aromatischen und vollmundigen Charakter, den er durch die zusätzlichen Jahre der Reifung in ausgeflammten Weißeichenfässern erhält. Der als

„World’s Highest Rated Bourbon“ * ausgezeichnete Whiskey ist zu Weihnachten in edler, mattschwarzer Box erhältlich, die einen Blick auf die zwei eleganten Whiskeytumbler in Kristalloptik gewährt. So ist für stilvollen Genuss gemeinsam mit Freunden und der Familie gesorgt.

Set aus 0,7-l-Flasche Jim Beam Black (43 Vol.-%) und zwei Whiskeytumblern ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 19,99 €

*Quelle: International Wine & Spirit Competition, 2016 Bourbon Trophy

Connemara – Rarität von der grünen Insel

Irische Whiskeys sind im Kommen – mit Connemara bietet Beam Suntory den einzigen getorften Single Malt Whiskey aus Irland. Inspiriert von der Handwerkskunst aus dem 18. Jahrhundert, wird seine Gerste nach dem Mälzen über Torffeuer getrocknet. Nach irischer Tradition wird Connemara auch heute noch zweifach destilliert. So entsteht ein besonders ausbalancierter Whiskey mit milder Süße und intensiven, rauchigen Aromen. Er schmeckt sehr weich mit Honignoten, Malz- und Fruchtaromen, gefolgt von einem vollmundigen Torfaroma. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr rundet auch 2020 ein Whiskey-Tumbler mit Logo und Kupfer-Folierung das Geschenkset ab. So lässt sich der Charakter von Connemara ideal entdecken.

Set aus 0,7-l-Flasche Connemara (40 Vol.-%) und Tumbler ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 24,99 €

Kilbeggan – milder Genuss aus Irlands ältester lizenzierter Destillerie

Whiskey-Kenner entdecken aktuell traditionelle irische Whiskeys wie Kilbeggan wieder. Er wird in der ältesten Whiskey-Destillerie von Irland, „Old Kilbeggan Distillery“, in den Gemäuern eines ehemaligen Klosters nach althergebrachter Art hergestellt. Der Whiskey wird nach irischer Tradition zweifach destilliert. So bleibt mehr Geschmack erhalten als bei der dreifachen Destillation. Seine charakteristischen Aromen: Sherrynoten und Anklänge von süßem Malz-Geschmack, sehr mild und rund mit Honignoten. Der Nachklang ist trocken mit Eichennoten und leichten Malznuancen. Um seinen aromatischen Charakter vollends zu genießen, bietet das Geschenkset auch dieses Jahr den irischen Whiskey zusammen mit einem hochwertigen Tumbler.

Set aus 0,7-l-Flasche Kilbeggan (40 Vol.-%), Tumbler ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 13,99 €

Handwerkskunst für Genießer:

Laphroaig 10 Jahre – Torf-Geschmack seit 1815

Der 10 Jahre gereifte Laphroaig ist die Nummer eins unter den torfigen Malts und wird seit nahezu 100 Jahren auf die gleiche Art und Weise in Schottland hergestellt. Die Destillerie nutzt als eine von wenigen noch traditionelle Malzböden. Dort trocknen sie den eigens angebauten Malz mit Rauch aus alten torfbefeuerten Öfen. Komplexe und intensive Torf- und Rauchnoten bestimmen das unverwechselbare und durchaus polarisierende Geschmacksprofil des Single Malts. Für das Weihnachtsgeschäft kommt der Laphroaig 10 yo in einer hochwertigen Box mit zwei Nosing-Gläsern. Diese sind speziell für Whisky-Tastings geformt, die gleich nach der Bescherung starten können.

Set aus 0,7-l-Flasche Laphroaig 10 yo 40 Vol.-%) und zwei Nosing-Gläsern ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 38,99 €

*Quelle: The Nielsen Company, LEH+CC, Umsatz, MAT April 2020 vs. VJ

Bowmore 12 Jahre – einer der wertvollsten Schätze Schottlands

Der zwölf Jahre gereifte Single Malt Scotch Whisky ist einer der wertvollsten Schätze Schottlands. Er lagert auf der Insel Islay und ist eine einzigartige Kombination aus reinstem Wasser des Laggan Flusses, hochwertigem Gerstenmalz, das zum Teil noch auf der Darre getrocknet wurde und einer Lagerung in besten Eichenfässern. Sein Geschmacksprofil ist sowohl komplex als auch perfekt ausgeglichen: zarte Noten von Zitronen und Aromen von süßem Heidehonig ergänzen den charakteristischen Torfrauch von Bowmore, was zu einem köstlichen, langen und weichen Abgang führt. Die Geschenk-Edition enthält neben dem besonderen Schotten zwei ausgesuchte Design-Gläser. Die Verpackung beeindruckt mit dem Symbol einer Sanduhr, die an die lange Reifezeit und weit zurückreichende Tradition erinnert.

Set aus 0,7-l-Flasche Bowmore 12 yo (40 Vol.-%) und zwei Gläsern ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 37,99 €

Maker’s Mark – handgefertigte Unikate

Mit Maker’s Mark verschenkt man ein echtes Unikat. In der ältesten Bourbon-Destillerie in den Vereinigten Staaten entsteht der einzigartige Kentucky Straight Bourbon. Auch heute noch wird dabei jede Whiskyflasche von Hand in rotes Wachs getaucht und versiegelt. Mit seinem besonders weichen und vollmundigen Geschmacksprofil gehört Maker’s Mark zu den mildesten Premium-Bourbons weltweit, weshalb er in der Barszene sehr beliebt ist. Maker’s Mark erhält seinen vollen, weichen Geschmack und das unverwechselbare Aroma durch die Verwendung von rotem Winterweizen statt des sonst üblichen Roggenanteils in der Maische. Diese Rezeptur verleiht dem Whisky eine hervorragende Mixability, die weltweit geschätzt wird. Nicht nur für professionelle Mixologen, sondern auch für private Whisky-Fans ist er die perfekte Wahl, um klassische Bourbon-Cocktails zu kreieren. Wie wäre es mit einem Maker’s Mark Sour oder Maker’s Mark Ginger?

Doch nicht nur sein Geschmack ist einmalig – auch seine Geschenkverpackung. Zu Weihnachten schmückt ihn ein gemusterter Strick-Pullover, ein sogenannter „Christmas Jumper“, wie er in den USA traditionell ist – und mittlerweile auch hierzulande Trend ist. Mit dieser humorvollen Verpackung sticht Maker’s Mark hervor und sorgt bei der Bescherung für unvergessliche Momente.

Set aus 0,7-l-Flasche Maker’s Mark (45 Vol.-%) und Christmas Jumper ab Oktober erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 27,99 €

Highland Park – Exklusiver Whisky mit Wikingerwurzeln

Hoch im Norden Schottlands, den Orkney Inseln, stellen Nachfahren der Wikinger den Highland Park Whisky her. Er zelebriert die Kultur, Tradition und Handwerkskunst der Krieger und begeistert nicht nur Wikinger-Fans. Zwölf Jahre reifte der Single Malt in ehemaligen Sherryfässern, die ihm eine einzigartige natürliche Farbe und seinen Geschmack verleihen. Die Abfüllung wird mit holzfreiem Torf hergestellt, der so nur auf den Orkney Inseln vorkommt. Als Kostprobe enthält das Geschenkset eine Miniaturflasche von Highland Park 18 Jahre, der durch die lange Lagerung in Ex-Sherryfässern mit seiner intensiven Note besticht.

Set aus 0,7-l-Flasche Highland Park (40 Vol-%) und Highland Park 18 Jahre-Miniatur (43 Vol-%). Unverbindliche Preisempfehlung: 44,99 €

Neue Trends aus Japan:

Toki – Hommage an die Vergangenheit und Gegenwart

Auch für Whisky aus Japan steigt die Nachfrage. Der harmonische Blend von Toki vereint das Erbe und den innovativen Geist des Hauses Suntory. So steht er für eine neue Art des japanischen Genusses. Sein Name bedeutet übersetzt „Zeit“ und ehrt alte Traditionen und die Faszination für das Neue. Apropos neu, erstmals gibt es Toki Whisky als Geschenk-Edition mit hochwertiger Zugabe zu kaufen. Sie bietet neben einer Flasche des Blends ein Premium-Highball-Glas und drei Highball-Rezepte, welche ein fester Bestandteil der japanischen Trinkkultur sind. Für die Zubereitung gilt es, Toki mit einem gekühlten Sodawasser sowie weiteren optionalen Zutaten zu mixen. Auf diese Art serviert kommen die Aromen von Toki voll zur Geltung.

Set aus 0,7-l-Flasche Toki (43 Vol.-%), Highball-Glas und drei Drinkrezepten ab September erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 29,99 €