Video: Neue Jameson-Werbung setzt auf „legendäre Geschichten“

Jameson Irish Whiskey setzt sich in den USA mit einer neuen Videokampagne in Szene: Mit der „Legendary Tales“-Kampagne holt man – wie der Name schon sagt – legendäre Erzählungen aus der mehr als 240 Jahre alten Geschichte der Marke ins Rampenlicht. Spielerisch und mit einem mehr als handfesten Augenzwinkern will man so das Erbe von John Jameson inszenieren.

Ob und wie das gelungen ist, können Sie im obenstehenden Video sehen, das Sie auch auf Youtube finden.

Zusätzlich wird die Kampagne auch in digitalen Medien unterstützt werden, vornehmlich auf Facebook und Instagram.