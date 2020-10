PR: Neue Signatory Small Batch Edition #9 von Kirsch Import

Der Winter kriecht im Windschatten des Herbsts schon feuchtkalt die Mauern empor – da wird es Zeit für Whiskys, die diesem leicht fröstelnden Gefühl etwas entgegenzusetzen haben. Kirsch Import schlägt dazu den Signatory Small Batch Edition #9 vor, einen 13 Jahre alten Linkwood, der mit einem Sherry Butt und zwei Refill Hogsheads innere Wärme spenden soll. In den nächsten Tagen soll er beim Händler Ihres Vertrauens zu finden sein, bei uns finden Sie aber jetzt schon die genauere Beschreibung:

Genüssliche Fass-Liaison: Mit Signatory Small Batch Edition #9 kann der Winter kommen

Für Blends sind sie gefragt – als Single Malt gefeiert: Abfüllungen der Linkwood Distillery aus der Whisky-Kernregion Speyside. Diese bilden die Grundlage für eine neue Edition unserer Signatory Small Batch Reihe, die wir exklusiv für den deutschen Markt entworfen haben. Für die von uns ins Leben gerufenen Abfüllungen wählen wir die Fässer gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Signatory Vintage aus – und zwar stets mindestens drei. In diesem Fall: ein Sherry Butt und zwei Refill Hogsheads, in denen sich Linkwood-Brennerei-Stil und Sherry-Charakter genüsslich verbinden.



13 Jahre lang ruhte unser Signatory Small Batch Edition #9 in den Fässern – Zeit genug für den limitiert verfügbaren Single Malt, auf natürliche Art seine leuchtende Bernsteinfarbe zu entwickeln. Auch geschmacklich hat sich der Scotch mit leicht erhöhter Trinkstärke von 48,1% vol. reichlich an den ausgewählten Hogsheads und dem Sherry Butt bedient: Mit herrlichen Sherry-Aromen, Noten von Kirsche und dunkler Schokolade sowie Anklängen von Spekulatiuswürze ist er der ideale Dram, um für die anbrechende Jahreszeit in Stimmung zu kommen.

Linkwood 2006/2020

Signatory Small Batch Edition #9

Selected by Kirsch Import e.K.



13 Jahre

Dest. 05 & 11/12/2006

Abgef. 2020

Fass-Typ: Sherry Butt, Refill Hogsheads

Fassnr.: #4, #804229, #804230

1.481 Flaschen

0,7 Liter

48,1% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Starke Sherryaromen begleitet von Honig dominieren, der hellfruchtige Linkwood-Brennereicharakter zeichnet sich im Hintergrund ab.



Gaumen: Dunkle Früchte wie Kirschen und Johannisbeeren vereinen sich mit dunkler Schokolade, Mokka und leichten Eichentönen.



Nachklang: Der Whisky verbleibt lang mit Gewürzen wie Spekulatius und weißem Pfeffer. Dazu gesellen sich erneut dunkle Schokolade und rotfruchtige Noten.