PR: Neues von Bladnoch, Wolfburn, Armorik, A.D.Rattray

Schöne Neuheiten kündigt Alba Import für die nächsten Tage an – darunter ein Bladnoch 11yo aus Bourbon Casks (Release 2020), einen exklusiv für Deutschland abgefüllten Wolfburn, den neuen Yeun Elez aus der Destillerie Warenghem und zwei für Deutschland abgefüllte Bottlings des unabhängigen Abfüllers A.D.Rattray.



Hier alle Details dazu:

BLADNOCH, 11 Jahre, bourbon casks, 2020 Release

Bladnoch stellt eine neue Core-Qualität vor, den 11-jährigen Bladnoch, gereift in ex-Bourbon Fässern. Diese Variante wird den bekannten 10-jährigen Bladnoch in Kürze ersetzten.

Die neue Bladnoch Qualität zeichnet sich durch üppigen frischen Bourbon Fass Einfluss aus und zeigt neben den Bladnoch-typischen grünen Noten auch eine Menge honigtönige und vanillige Aromen.

Abgefüllt, wie bei Bladnoch üblich, mit 46,7 %, ohne Kühlfiltrierung und ohne Zusatz von Farbstoff.

Beim Packaging jedoch gibt es Veränderungen. Der neue Geschenkkarton ist robuster und edler mit Prägung sowie einer angenehmen ledrigen Haptik, die die Wertigkeit der Abfüllung unterstreicht.

Da die Fassvorräte der Lowland Brennerei aus den Jahrgängen vor der Stilllegung 2009 äußerst begrenzt sind, trägt die neue Abfüllung den Zusatz „2020 Release“ und wird nun fortan in jährlich limitierter Stückzahl geplant.

Die Tasting Notes

Geruch: Delikat und üppig. Floral mit Aromen von Honig, frischen Zitrusnoten sowie Heu und gemähtem Gras.

Geschmack: Elegant-floral, frisch geschnittene Äpfel und eine schöne Würzigkeit im Hintergrund.

Nachklang: Süß und mundfüllend, sanft und fruchtig ausklingend.

WOLFBURN „Vibrant Stills“exklusiv für Deutschland

Der diesjährige Wolfburn „Vibrant Stills“ for Germany ist limitiert auf 1.100 Flaschen – ein Vatting aus einem frischen ex Bourbon Barrel und einem PX Sherry Butt. Beide Fässer stammen aus dem ersten Destillationsjahr 2013 und reiften 7 Jahre, bevor sie vermählt und mit 50 % Alkoholgehalt in die Flasche kamen.

Somit bietet dieser üppige und schon sehr reife Wolfburn Bourbon sowie Sherry cask Aromen – „the best of both worlds“.

Die Tasting Notes

Geruch: Süß und nussig, Vollmilchschokolade, Mandel, gefolgt von Fruchtaromen wie Blutorange, Sultanine, Rumkugel und zarten Gewürzen.

Geschmack: PX Sherry, üppig, fruchtig und würzig. Kakao, Fruchtkompott, rote Pflaumen mit Ingwer, Dattel und salziges Karamell.

Nachklang: Cremig nach Schokolade und Gewürzen.

Ein Novum hier auch bei der Verpackung – der erste Wolfburn in einer Tube.

YEUN ELEZ – Heavily Peated Single Malt de Bretagne

Unser französischer Partner, die Destillerie Warenghem in der Bretagne, startet unter dem Namen YEUN ELEZ mit einer ganz neuen Serie von Single Malts und begibt sich nach einigen Armorik „lightly peated“ nun auf das Terrain von schwer getorftem Single Malt!

YEUN ELEZ ist ein sagenumwobenes Moorgebiet in der Bretagne, in dem auch viel Torf gestochen wird. YEUN ELEZ Single Malt Breton wird künftig fester Bestandteil des Sortiments von Armorik sein. Die erste Variante des schwer getorften Single Malt de Bretagne trägt den Beinamen „Jobic“, Held einer der vielen bretonischen Legenden.

YEUN ELEZ „Jobic“ ist hergestellt mit 50 ppm getorftem Malz aus Schottland und gereift in refill bourbon und sherry Fässern, die den torfigen und gleichzeitig üppig-süß fruchtigen Charakter des bretonischen Single Malts bestens zur Geltung bringen.

Abgefüllt in 46 % Alkoholstärke und natürlich unchill-filtered und ohne Zusatz von Farbstoff.

Die Tasting Notes

Geruch: Eine Fülle von Aromen, Torf mit leichter medizinischer Note, Nelke und Kampfer untermalt mit viel Frucht, Banane, gekochte Pfirsiche und Buttergebäck.

Geschmack: Rund mit schönen erdigen Torfaromen und frischen Zitrusnoten sowie einer dezenten Salzigkeit.

Nachklang: Leichte Jodigkeit und Würze münden in warmen Kaminrauch.

Uns erinnert das ganz stark an das Flagschiff einer gewissen Islay Brennerei……

David Roussier Directeur Général von Warenghem kommentiert mit Stolz:

“Yeun Elez ist das Ergebnis des Vorstoßes unserer Brennerei in das Reich der torfigen Whiskies. Wir bieten damit in Zukunft eine torfige Alternative zu unserem altbekannten Armorik Single Malt. Wir verwenden schottisches Malz, unser Quellwasser und unsere traditionellen Brennblasen. Mit unserem handwerklichen Know-How wollten wir einen außergewöhnlichen Single Malt schaffen, der neben einer Torfigkeit, die an Islay Whiskies erinnert, auch den typisch bretonischen Charakter mit viel Frucht und maritimen Noten reflektiert.”

Zwei neue Single Casks von A.D.Rattray

Last but not least können wir von A.D.Rattray zwei neue Einzelfassabfüllungen präsentieren, die wir uns für den deutschen Markt ausgesucht haben, abgefüllt wie immer in voller Cask Strength, wie in der A.D.Rattray Cask Collection üblich:

Üppig cremig und vollmundig kommt ein 14-jährige Tomintoul aus dem Sherry Butt daher. Er bietet einen dezenten Sherry-Charakter mit Milchschokolade, Rosinen, Beeren und Toffee. Ein eleganter und cremiger Genuss am Gaumen.

Rauchig torfig geht es weiter, mit einem Islay Malt. Der 8-jährige Williamson stammt aus einem refill Sherry Butt und zeigt sich delikat fruchtig torfig ausgewogen mit Heidekraut, Islay Torf, Trüffel und gebranntem Karamell. Im Abgang offenbart sich dann die für die Brennerei typische medizinische Note.

Tasting Notes

Tomintoul, 2005, 14 y.o., 57,9%, Sherry Butt – NEU

Colour : Burnt orange.

Nose : Milk chocolate, rose and Christmas cake with royal icing.

Palate : Rum, raisin and café con leche.

Finish : Developing from fresh berries to dried fruit and nuts.

Williamson, 2011, 8 y.o., 59,9%, Sherry Butt – NEU

Colour : Radiant gold.

Nose : Raw heather honey, toasted vanilla and lapsang souchong tea.

Palate : Characteristic Islay peat, truffle oil and burnt toffee.

Finish : A sleeping giant brought to life with unmistakable, jodine-rich peat.